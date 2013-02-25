分析师观点：日本政府将提名黑田东彦为下任央行总裁

路透东京2月25日 - 消息人士周一对记者表示,日本政府预计将提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦为下任日本央行总裁.

以下为分析师对该消息的反应:

摩根大通证券资深分析师MASAMICHI ADACHI:

如果黑田东彦获得任命,这一结果将基本符合我们预期,因此不会让人意外.让我感到有意思的是岩田规久男可能被提名出任央行副总裁,因为他对央行的批评经常直言不讳.他也旗帜鲜明地赞成推高通胀,认为扩大货币基础能够实现通胀目标.我认为这样一位人物进入央行,将令政策委员会内部的讨论变得非常有趣.

如果提名黑田东彦不会改变安倍近几个月来决定的方向,即实施积极的货币宽松政策.但或许由于岩田规久男也可能进入央行,市场将预期会有更多引人注目且更为大胆的宽松措施.

我觉得不会购买外国公债,因为黑田东彦对此持反对态度,岩田规久男也只将其作为一个选项.尽管如此,具体会购买多长期限的哪些资产将是非常有意思的问题.这些细节十分关键.

第一生命经济研究所主席经济分析师(山鸟)峰义清:

黑田东彦曾表示为了将经济拉出通缩日本央行还有很多事情要做,因此他是一个能够执行安倍政策的合适人选.

如果日本央行采取强有力的宽松举措,日圆将会由此走弱,黑田东彦将能够利用其在财务省的工作经验,向其它国家做解释.

他曾经任职于财务省,因此在实施刺激政策方面,能够协调财务省、政府及日本央行之间的关系.

日圆已大幅下滑,因此购买外国债券已不再是必要的.我认为央行采取这样措施的可能性较小,所以从这个角度来看将不会对市场有影响.

岩田规久男一直以来强烈批评日本央行,因此从央行角度讲他不太受欢迎.不过他可以从学术角度来为刺激政策做出解释.另外一个副总裁职位可能选择中曾宏.所以总体来看我认为这是一个平衡的团队.

巴黎银行全球股市暨商品衍生品主管KYOYA OKAZAWA:

安倍晋三在其访美期间似获得自信.美国总统奥巴马所使用的措辞是支持安倍的,而不是支持日本政府.这对安倍来说,意义重大.我认为,这可以让安倍放手进行其最初的计划--黑田东彦为其首选人选,而且也让安倍有信心,可以不理会财务省及麻生太郎的要求.财务省和麻生太郎看来支持武藤敏郎.

黑田东彦、岩田规久男及中曾宏是相当爆炸性的组合.这表示安倍取得胜利,日本央行是个输家,对财务省而言,则是打成和局.这是重点所在.对于安倍经济学来说,不再有任何的阻力或对抗力量.

对市场而言,这意味着日圆可能会贬值.日圆可能会来到96或97日圆,或者一路贬向100日圆.对日本股市也是利多.

即便如此,我怀疑黑田东彦是否有能力如安倍所希望的那样迅速采取积极的行动.在3月19日之后,我认为他将会切换成安全驾驶模式.

(编译 徐文焰/梁睿雪/王洋/戴素萍; 审校 张涛/程琳)

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