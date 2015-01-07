独家：分析师下调美国能源企业获利预估 最为看空能源板块

2014年12月16日在美国马里兰州一家加油站拍到的图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约1月6日 - 随着股票分析师下调能源企业获利预估，华尔街已转为看空能源板块，在2015年给因油价重挫而倍感焦虑的能源企业带来又一记重击。

虽然S&P 1500能源行业指数自2014年6月以来已累计下跌24%，但股价或许仍未能充分反映获利预估大幅下调的情况。如果油价继续下跌，当前获利预估可能会被进一步下调。

S&P 1500指数涵盖的10个板块中，分析师最为看空能源板块，而且看空程度还在迅速加深。汤森路透旗下Starmine的数据显示，华尔街经纪商对能源企业获利预估下调的幅度高于其他任何板块。

原油价格已较2014年夏季高位下跌逾55%，跌破每桶50美元并刷新五年半低点，而且仍未见底。股票分析师在一段时间内可能需要赶上市场形势的发展，根据原油销售情况重新评估能源企业前景。

“鉴于油价持续下滑，更多分析师将继续下调价格目标，”Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn表示。

一些分析师认为，有可能出现这种情况。

“我们认为油价很可能先跌到20美元，然后再涨至80美元；我们预期，油价可能在低位维持较长一段时间，”Rosenblatt Securities首席市场策略师 Brian Reynolds写道。

Starmine Analyst Revision Score的模型考虑了对收入和营收数字的估值变化，更注重最近的数据修正。他们以百分位数作为股票排名依据，得分为1代表最差。

能源股周二在满分100的综合评分中得分14，远低于前一天的26，因分析师继续调降预期。

美银/美林调降对EOG Resources(EOG.N)的评级至中性，并把Chesapeake Energy(CHK.N)和Laredo Petroleum(LPI.N)评级降至“表现劣于大盘”。EOG Resources是标普1500指数中的第七大能源公司。

据StarMine，标普500指数成份股有99支被赋予“强烈建议卖出”或相当评级，其中能源企业占23席，数量在各个板块中居首。

美国第二大能源企业雪佛龙(Chevron)CHV.N在Analyst Revision Score评分中得分为1，说明分析师调降该公司预期要比调降其它99%的公司更为积极。

上个月对雪佛龙第四季每股盈余的预估已经大幅下调，当时六名分析师将获利预估平均调降了14.3%，同期该公司股价基本持平。

根据StarMine Analyst Revision Score模型，占到该行业市值33%的10大能源企业中，有六家的评分为9或更低。

其他评分为1的能源企业还包括Marathon Oil(MRO.N), Hollyfrontier(HFC.N)和QEP Resources(QEP.N)。

据汤森路透IBES数据，对标准普尔500指数能源板块的第四季获利增长预估为负19.8%，低于10月1日正6.4%。而对第一季的预估看起来更糟，为下滑32.2%。

JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke在谈及对整个行业获利预期的下滑时称：“分析师的预估还将继续滞后，因为没有人预计到(美国原油)会跌破50美元，因此他们并未将这一因素纳入模型计算中。”

“要等油价稳定下来，在此之后的数周内，分析师就能对数字进行充分修正。”(完)

(编译 杜明霞/李爽/孙茉莉; 审校 徐文焰/郑茵)

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