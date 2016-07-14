即时观点：英国央行决定维持利率不变 出乎市场意料

路透伦敦7月14日 - 英国央行周四维持指标利率不变，令许多此前预计其将实施逾七年来首次降息的投资者感到意外。目前英国经济由于英国退欧公投的影响而步履蹒跚。

以下为分析师评论节选：

德意志银行(伦敦)经济学家GEORGE BUCKLEY：

他们是否会降息还存在许多不确定性--显然他们还没有作出决定。

让我意外的是，只有一名委员要求降息。我认为他们所做的决定完全恰当，因为还不掌握数据来支持这样的决定。他们会在三周后开会，那是一次讨论通胀报告的会议。

也可以这样认为，这并非景气周期问题，而是结构性问题，因此真的要运用货币政策来解决它？英国央行意识到这一点，意识到会出现一些供应问题，而不仅仅是需求问题。对于所有这些问题，实际上需要数据来说明正在发生的情况，我认为8月调整政策要明智得多。

BMO欧洲外汇策略主管STEPHEN GALLO：

他们把可能性留到了8月。英镑一开始发生条件性反射，但1.35美元有强劲阻力。

如果这波冒险意愿推动的涨势延续，明天可能重新测试该水平，但从三个月的时间看，目前在1.35-1.36区间卖出英镑似乎是个好价位。

我们对英镑/美元的三个月预估仍低于目前的价位。

RBC CAPITAL MARKETS资深英国经济分析师SAM HILL：

出人意料。不过我认为，会议记录很明显透露出他们预计下个月会降息，或预计下个月放松政策，所以我认为这次不采取行动，不是因为他们认为没有必要放松，而是他们的确看到了放松的必要，我认为他们想要说的是，还要更多的时间琢磨如何才是实施刺激措施最有效的方式，他们只是选择再等三周才来做这些。

我认为市场正受到及早行动预期的支撑，因此我认为，如果市场对于英国央行支持措施信心不足的话，市场可能会在目前的水平上修正。

BERKELEY FUTURES副董事RICHARD GRIFFITHS：

降息还在路上，只是现在还没到而已。显然维持利率不变的决定对本周稍早一直上涨的营建类股和房地产类股产生了一点影响。(完)