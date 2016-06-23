分析师看“英国退欧”对大宗商品市场的影响

2008年10月15日，英格兰中部的Coalville，一名顾客给汽车加油。 REUTERS/Darren Staples

路透6月22日 - 英国周四将就是否留在欧盟举行公投，如果结果是史无前例的“退欧”，那么市场波动性料尤其严重。

周一出炉的两份民调显示，亲欧派议员遇袭身亡后，留欧支持率上升，但第三份民调显示退欧支持率略微占优。

博彩交易所必发(Betfair)的赌盘赔率亦显示，英国“留欧”意愿增强，周一押注情况意味着留欧机率为78%，高于上周五时的60-67%。

围绕英国退欧将如何影响整体大宗商品市场，以下为几家银行分析师的看法。

* 花旗银行：金价可能升破每盎司1,350美元

我们认为“英国退欧”可能导致金价最终触及每盎司1,350美元上方的水准，即便当前价格已经反映了部分这种风险，以及美元可能出现膝跳式上涨。

* 法国兴业银行：油价将下跌

英国倘若决议脱欧，我们的石油分析师Mike Wittner预计，在市场由避险情绪而非基本面因素驱动下，油价将挫跌约5%。

* 摩根士丹利：油价面临下行风险

我们认为英国脱欧将引发更大的油价下行风险，其效应更甚于公投结果为留欧所引发的上行风险。有监于英国脱欧可能对油价造成的冲击，短期内油价可能受到以下三种面向的影响：1)国内生产总值(GDP)可能减缓，将直接对需求面造成冲击。2)投资人寻求避险。3)美元贸易加权指数走强。

而英国脱欧对英国及北海石油的供给面，也可能造成一些影响。

* 渣打银行：短暂掼压油市

布兰特油价于6月20日早盘劲扬，重新站上每桶50美元；我们预计若英国决议留欧，则油价将攻向60美元。倘若英国决定脱欧，在各个市场普遍下杀的情况下，油价可能跟着挫跌。

* 凯投宏观:短期内油价恐不稳，金价或触及1,400美元

若公投决定退欧，油价可能更快跌至45美元，这是我们目前对今年年底油价水平的预估。金价预计差不多直接跳涨至我们对明年底的预估水准1,400美元。

* Energy Aspects：油价或跌至略高于40美元的水准

部分担忧有些夸张，但退欧会导致油价大跌，从目前47-53美元的区间跌至略高于40美元的水准。

* 澳新银行:黄金以外的大宗商品可能大跌

如果英国投票决定退出欧盟，那么随着投资者寻求避险，大宗商品或会下跌。但这种情况下黄金应能获得支撑。英国退欧可能推动金价升向每盎司1,400美元。

虽然影响可能是暂时的，但大宗商品的跌幅恐怕不小。

* 荷兰银行：金价可能升至每盎司1,350美元，或许会达到1,400美元

英国公投结果出炉后的数日或数周内，金价可望升至每盎司1,350美元。问题是金融市场是否会开始预期这种情况会在欧元区蔓延，并使欧元区危机再现。如果出现蔓延，那么金价可能会继续上扬并升穿每盎司1,400美元。(完)