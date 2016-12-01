分析师观点：中国11月官方PMI双升至逾两年高位 经济短期稳定向好

路透北京12月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.7，高于路透调查预估中值51.0；并创下2014年7月来最高点，当时亦为51.7。

数据并显示，11月官方非制造业商务活动指数自上月的54升至54.7，也创下2014年7月来最高。

不过，同日财新/Markit联合发布的中国11月制造业PMI小幅下滑至50.9，低于上月的51.2，但仍为2014年7月以来的次高，且该指数已经连续五个月在50上方运行。

中国官方与财新PMI图表 tmsnrt.rs/2fSOLc2

以下为分析师对11月PMI的点评：

--申万宏源首席宏观债券分析师 李慧勇：

11月制造业PMI继续大幅高于临界值，大中型企业景气度改善，小型企业经营仍然困难。五大分项中，生产指数、新订单指数高于临界点，从业人员指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数低于临界点。

非制造业PMI连续9个月处于临界值以上，稳定在较高景气区间。

原材料和产成品库存出现分化。11月原材料库存和产成品库存分别为48.4和45.9，比上月分别上升0.3和下降1个百分点，表明企业原材料去库存速度放缓，而制成品去库存速度加快，原材料和产成品库存出现分化主因原材料价格上涨带来的生产压力。

进出口订单再次回到扩张区间。11月进口订单指数50.6，比上月上升0.7个百分点；新出口订单50.3，比上月高1.1个百分点。上个月进出口订单低于荣枯线，这个月进出口订单高于荣枯线，外需低位波动特征明显。

从PMI和高频数据看，四季度经济仍将延续过去几个月的企稳势头，大概率仍将保持在6.7%左右。上游生产资料价格上涨将继续推高PPI，总体盈利好转持续到2017年一季度问题不大。

--海通证券宏观分析师 姜超等：

11月全国制造业PMI上升至51.7，连续4个月高于荣枯线，并创逾两年高位，在历年同期中也处较高水平，均指向制造业景气仍高。分项指标中，需求、生产、价格、原材料库存均上升。

新订单回升至53.2，新出口订单反弹至50.3，均创下14年8月以来新高，指向内外需同步改善，企业采购意愿增强。生产继续上升至53.9，与需求改善有关，但也有季节性因素的影响，代表工业同比增速的发电耗煤同比增速已降至8.7%。

原材料库存续升至48.4，产成品库存回落至45.9，需求改善带动产成品库存去化，企业为扩张生产而补充原材料库存，呈主动补库存。

库存回补空间有限。本轮经济短期回稳表现为库存逐渐由去化转为回补。从中观行业看，地产、汽车、家电、煤炭等行业库存均回升。但当前地产销量、发电耗煤增速已现回落，而价格飙涨或难持续，主动补库存或将较快转为被动补库存，也制约未来经济改善。

--招商证券宏观分析师 张一平：

11月制造业PMI指数为较上月回升0.5个百分点，大幅好于市场预期，并再次刷新近期最高水平，显示制造业生产仍在加速扩大。本月制造业PMI进一步提升的主要动力仍是供需水平持续提升。11月中国经济总需求水平持续改善刺激了供给端的扩张。

就业形势继续改善。11月就业指数为49.2%，较10月回升0.4个百分点，达到2014年以来的最高水平。目前生产、需求与就业均处于改善通道之中，宏观调控政策的重心以去杠杆、防泡沫为主，这是近期债券市场波动的重要原因之一。

终端需求持续扩张，企业产成品库存继续下跌。尽管近期生产指数持续上升，但由于终端需求的旺盛，11月产成品库存指数已经接近金融危机后的最低水平，读数为45.9%，较10月下降了1个百分点，呈现加速下滑的趋势。终端需求持续扩大有助于提高PPI向CPI的传导效率，进而推动制造业企业盈利维持改善趋势。

大宗价格反弹推动企业加快备货速度。本月购进价格指数达到68.3%，较10月上涨5.7个百分点。由此影响，11月企业采购量指数回升至52.9%，原材料库存指数至回升48.4%，进口指数反弹至50.6%，均是近期高点，成本上涨压力进一步显现。在需求改善过程中，成本持续上升会进一步提升通胀预期，限制货币政策空间。

总的来看，11月制造业PMI数据表明目前国内经济运行仍较为稳定，供给侧改革的正面效应持续显现，去库存有了明显进展，而供需关系改善利于生产稳步扩张与企业盈利改善，中国经济增长质量正在逐步提高。

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳：

11月中采制造业PMI从10月的51.2升至51.7，其中产出和新订单都有所改善。11月财新制造业PMI从10月的51.2降至50.9，其中产出和新订单出现明显回落，财新和中采调查出现明显背离。对于中采和财新的差异，核心仍在于样本差异，中采PMI主要反应大中型企业状况，财新PMI更多反应小企业状况，目前大型国有企业的经营状况恢复好于中小民营企业。

短期房地产投资保持较好，制造业投资有所企稳，需求改善有利于制造业产出，从主要工业行业运行来看，11月建筑钢材和水泥的消费相对良好，电厂耗煤显示发电量增速较高，预计工业产出继续保持平稳的可能性较大。

向前看焦点仍在房地产市场前景，目前商品房可销售库存不高，但并不能作为房地产市场的支撑，从过去来看房地产上行周期末端本来库存就不高，随着房地产调控加强，商品房销售逐步加速下行，房地产库存将再次进入积累阶段，房地产投资将面临较大下行压力，制造业经营前景仍不乐观。

目前工业品价格加速上涨，而工业品库存仍然偏低，不过企业仍然并没有显着增产意愿，这背后主要是企业对未来预期相对偏弱。尽管目前工业品库存偏低，但是明年需求放缓之后，工业品库存可能再次被动累积，工业品价格也可能逐步放缓。

我们预计明年PPI走势前高后低。而且居民消费能力走弱制约通胀压力从PPI向CPI传导。目前债市在通胀层面的压力不大，只要是流动性制约，未来收益率曲线会保持平坦，长端利率上升风险不大。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

PMI续升表明经济继续好转，再度证伪房地产调控抑制经济的观点，我们认为2017年GDP高于2016年6.7%的概率较高。

我们在2016年初反复强调，中国经济L型拐点已过，2016年以来已经得到充分验证。11月是房地产调控后的第二个月，经济却连续回升，与市场主流预期完全相反。

预计固定资产投资仍将继续回升，2011年以来固定资产投资持续下滑，到2016年8月增速见底，目前已经连续3个月回升，预计11月将进一步回暖。

工业补库存空间仍然巨大，11月PMI库存较上月继续下行，表明工业企业仍然处于去库存阶段，未来补库存空间仍然非常巨大，经济进一步回暖可期。

我们仍然长期看好中国股市健康牛，对于债券市场长期看空，2017年10年期国债中枢将上行至3.1%。对于短期债市而言，资金面极端紧张是主导因素，如果资金面有所缓和则债券收益率有短期下行可能，但这无法改变债券收益率中枢在未来几个月的长期上行趋势。

--天风证券固定收益首席分析师 孙彬彬：

11月PMI指数与2014年7月持平，为自2012年7月以来的高点，生产和需求均表现强劲，制造业整体景气度明显向好。

11月PPI环比和同比仍将创新高：生产指数继续回升0.6个百分点至53.9%，企业生产积极性继续提升，新订单指数回升0.4个百分点至53.2%，生产与新订单缺口较上月有所回升，原材料购进价格指数大幅上涨5.7个百分点至68.3%，意味着11月PPI环比和同比大概率创新高。

外部需求扭转向好：新订单指数回升0.4个百分点至53.2%，整体需求水平持续向好，新出口订单指数扭转向上，达50.3%，表明外需有所回暖；在人民币贬值背景下，进口指数也扭转向上至50.6%。

制造业需求与生产持续向好，经济短期稳定向好有支撑；内需继续强劲，外需也再度回暖，年底前PPI等通胀指标仍将持续向上，通胀隐忧需关注；在此背景下，央行货币政策重心继续防泡沫控杠杆，资金面预计继续紧平衡，建议控制仓位、谨慎操作。（完）