分析师看中国9月贸易数据

路透北京10月12日 - 中国海关周六公布，9月出口同比下降0.3%，当月进口同比增长7.4%。路透调查预估分别为增长6%和7%。

9月贸易顺差为152亿美元，路透调查预估中值为顺差277亿美元。

数据并显示，中国前三季度出口同比增长8%，进口增长7.3%，贸易顺差为1,694亿美元。

主要数据:

* 中国9月出口同比下降0.3%，路透调查中值为增长6%

* 9月进口同比增长7.4%，路透调查中值为7%

* 9月贸易顺差152亿美元，路透预估为顺差277亿美元

以下为分析师评论:

--申银万国申证券首席宏观分析师 李慧勇：

新兴市场乏善可陈，美国受债务上限等的影响复苏有波折，IMF也下调了全球经济预测，我们预计中长期出口面临较艰难的环境。不过大起大落的可能性（两位数或负增长）也不大，经济增长更注重质量，随着贸易转型，外贸增速可能维持与GDP同步。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

出口贸易数据明显不及预期，显示外围经济复苏过程中充满波折。进口则比较稳定，内需在支撑经济运行中的作用愈发显现。从近期的新出口订单来看，是持续回升的，未来对外贸易仍然是复苏的趋势为主。

现在看来外围经济运行还存在反复，但大的方向是向好的。出口的回落不代表未来外贸形势的重新恶化。在经济增长方式改革的过程中，高层认为为改革付出一些成本是合理的，所以，国内货币政策仍然没有明显放松的空间。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

9月的出口太出乎意料了，可能是提前安排了部分订单的发货，另外9月有中秋节假期，这也有一些影响。不过从最近美国的经济走势、债务上限问题迟迟得不到解决等等的因素来看，四季度其复苏可能有所放缓。

不过中国出口持续负增长的可能不大，全年的增幅可能在8%左右吧。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

出口增速回落市场是有认同的，但负增长确实是超出了预期。所有卖方机构预测最低也是增长2.5%，大家原本都认为出口能在7%附近维持一段时间。

进口比预期略好一些，因为三季度经济整体是回暖的，需求改善带动进口有一定好转。

前瞻性地看，预计上海自贸区成立带来的利好，应能扶助进出口未来保持一定的增速，尤其服务贸易方面应该增长会更强劲。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 陈鹄飞：

9月中国进口差不多，出口超预期出现下跌，主要有两个原因：一是9月美国经济意外收缩影响了需求。美国债务上限问题冲击了市场信心，消费者信心和就业数据都有所反映。政治逆风导致外需意外收缩，东亚出口国家单月经济都有超预期下探，台湾跌了7.2%，韩国跌了4.6%。二是人民币兑美元9月单月升幅创年内新高，美国推迟退出QE，人民币被动升值，增大了出口企业的压力。

不过，我们认为，-0.3%单月出口增幅会是年内底部，不会继续大幅下跌，我们仍维持全年出口增速7%-8%的预期。一方面美国债务上限是事件冲击，应该不会根本影响到其经济复苏进程，他们马上也就进入消费旺季了；另外，欧洲经济稳定也在强化，也有利于国内出口。

年内需关注人民币被动升值对出口的不利冲击。美国QE现在看来延续时间会长于预期，人民币单月升值幅度年内屡屡抬升，未来升值压力可能会进一步凸显。

相关背景:

--国家主席习近平日前表示，中国经济增速仍处在合理区间和预期目标内，经济基本面是好的；而要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。

--国务院总理李克强日前称，预期中国今年前三季GDP同比增长将逾7.5%，有信心实现今年的经济和社会发展目标；他指出，受实体经济改善支撑，中国经济近几个月已显现出更强劲的增长态势，包括发电量的增长，企业盈利和政府税收都有所改善。

--中国央行副行长易纲在华盛顿表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%，并称中国的影子银行和地方政府融资平台问题得到控制。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，四季度中国经济增长将稳中趋缓，四季度和全年国内生产总值(GDP)均将增长7.6%左右;预计四季度和全年外贸出口将分别增长7.5%和8.5%左右；全年外贸顺差2,600多亿美元，同比增加16%左右。（完）

(发稿 中文新闻部; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。