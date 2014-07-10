分析师看中国6月进出口数据（更新版）

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透北京7月10日 - 中国海关周四公布，中国6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%，路透调查预估中值分别为增10.6%和上升5.8%。
海关数据并显示，中国6月贸易差额为顺差316亿美元，路透调查中值为顺差350亿美元。
海关总署发言人郑跃声在数据发布会上表示，中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年，但仍面临诸多不利条件。
主要数据:
* 6月出口同比增长7.2%（路透预估为增长10.6%）
* 6月进口同比增长5.5%（路透预估为增长5.8%）
* 6月贸易顺差316亿美元(路透调查中值为顺差350亿美元)
* 按美元计价，上半年进出口，出口和进口值同比增1.2%、0.9%和1.5%。
中国月度外贸增速及顺差图表： bit.ly/1w3ib55
以下为分析师评论:
--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：
6月外贸数据中性偏弱，进出口增速均低于招行此前的预期（我们预期进口增速6.8%，实际5.5%，预期出口增速8.5%，实际7.2%），贸易顺差316亿美元，基本符合预期（招行预期320亿美元）。
出口增速反映的外需回升弱于预期，表明海外经济复苏力度偏弱，亦有可能是以美国为代表的此轮复苏不同于以往，更注重经济的再平衡而非单纯依靠消费拉动。进口增速反映出内需有必要进一步巩固，国内经济企稳的基础尚显脆弱。对大宗商品违规融资的打击可能对贸易数据有一定影响（如青岛港），但规模较难衡量。
下半年外贸应仍有改善的空间，但很难见到强劲回升势头，人民币汇率大幅贬值升值的空间都不大，更有可能出现温和升值，预计9月底落在6.15，年底落在6.05-6.10区间；下半年外贸便利化和改善出口的措施仍会继续推出，但效果应比较有限，毕竟外需与前几年已经不可同日而语。
--华融证券研究院副总经理 马兹晖：
外贸一贯波动比较大，顺差略有下降，比预期低一些。已经盼了两年了，但出口也没有好转起来。原本觉得今年出口的贡献应该还可以，但现在还没看到。全年出口原本预计在8%左右，现在看来困难不小，能到5%就不易了。欧美经济对中国确实拉动不大，整体外贸形势还是比较差的。
虽然没有达到预期，但市场对数据反应不会太大，投资者已经麻木、比较习以为常了。
--华宝信托宏观分析师 聂文：
由于去年基数比较低，整个六月数据预期出口会达到10%以上，但实际低于预期。从数据看，这跟欧美经济是同步的，6月欧洲经济出现略停滞的状态。不过下半年整体还是会好于上半年，因为发达经济体继续复苏对出口有利，下半年中国出口可能会增长8-10%，大幅好于上半年。
出口低于预期3个百分点，显示目前的经济下滑压力比较大，国内投资可能会继续加大力度，外需被寄予的希望比较高，政策中促进外贸出口的这一块仍是重中之重，估计后面会下调出口退税，并辅以金融支持来支持出口。
外贸顺差在300亿美元以上，可能对人民币有一定支撑，单就这个数据看有支撑，但这个数据是因为进口疲软所致，实际内需还是比较低迷，从这方面来看，中长期不一定对汇率形成支撑。国内稳增长如果得以奏效，贸易顺差未来会逐步减少。
--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：
出口增长7%左右是正常的增速。从整个世界的经济形势和中国的经济形势来看，中国的进出口可能是低速增长的态势。前几个月由于基数的原因，国内出口的增长是负增长，至5、6月份出口情况基本稳住，负增长的态势有所减缓。
整个世界经济复苏的程度目前看要低于预期，尤其是美国一季度的经济经过修订之后是负增长，因此对世界经济的带动作用要明显弱于此前的判断。在这种情况下，中国出口面对的外部市场回暖程度是非常有限的，包括欧盟和日本。
今年整个新兴国家的经济情况也弱于去年，因此对新兴经济体的出口可能会受到其需求偏弱的影响。以上方面决定了今年中国的出口增长不会有太高的增速。
从出口结构来看，整个机电产品的出口形势要弱于同期劳动密集型产品的出口。这主要是和发达国家结构性复苏的态势相关的。同时机电产品在中国的比重是非常大的，这对于从产品结构性上下拉出口数据也是有一定影响的。
进口方面主要受内需影响，今年中国的内需还是比较疲弱的，所以进口迟迟不能够回暖。虽然出台了一系列政策，但是投资增速还是处于明显减速的状态。
从进口的构成来看，目前还是战略性产品的进口多一些。另外进口结构是在改善的，如资源型的铁矿石还有粮食的进口，是符合国家的战略安排的。战略性产品的进口目前来看增速还是比较快的，要快于其他产品的进口。
--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：
6月中国出口增长7.2%，低于市场预期。上半年来看，发达国家的复苏对出口贡献较多。尽管我们认同海外经济复苏对中国出口有所帮助，但未来出口增长恢复并非一马平川。IMF最新暗示将在7月下调全球经济增速。分地区来看，美国经济的复苏依然稳健，但超预期概率不大。同时下半年欧、日经济存在下行风险。欧元区增速动能正在下降，尽管德国PMI依然达到54，但相比5月有所回落，法国PMI回落到48.1，新的量化宽松对实体经济的帮助可能也较为有限；从日本来看，新兴市场增长放缓和消费税上调也会对下半年增长形成压力。
从上半年出口商品来看，劳动力密集型出口增长1.3%，但机电产品降幅达到3.6%，这显示在全球弱复苏格局下，价格因素依然重要。人民币汇率的贬值对于出口商品的国际竞争力恢复仍有帮助，同时如四川、江西等低劳动力成本省份出口增速比较高。
6月进口增长5.5%，处于较低水平，基本符合市场预期。主要受到两方面影响：第一，内需依然较弱，传统企业产能过剩，导致进口需求下降；第二，监管领域加强了铜、铁矿石等贸易融资或导致进口减少。
出口复苏，进口较弱导致贸易盈余达到316亿美元，这对于人民币汇率稳定构成支撑，但考虑到国内企业、个人持汇意愿回升，外汇占款的增加可能低于贸易盈余。
--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：
外需温和，内需改善。6月出口增7.2%，与5月基本持平；外需温和改善，对美欧日出口保持低速。6月进口反弹5.5%，反映内需趋稳，但贸易融资授信规模收紧影响持续。
6月顺差316亿美元仍在高位，叠加人民币汇率短期企稳，6月外汇占款或有望短期改善。
--中金公司固定收益分析团队：
6月份出口增速同比增长7.2%，略低于市场和我们预期的10%的增速，而进口增速为5.5%，略高于我们的预期。
6月份出口环比增长-4.4%，环比低于季节性，同比较5月份略有提高。进口环比增速2.8%，好于过去三年的环比增速，显示贸易融资的影响减退以及内需有一定恢复。6月份贸易顺差316亿仍处于历史同期高位。
二季度贸易顺差为861亿美元，仍明显高于往年二季度的水平（过去两年的二季度分别为684亿和663亿），即使考虑服务项的贸易逆差仍小幅扩大，总体来看，二季度经常项目顺差仍将较一季度明显扩大，有助于净出口对经济贡献回升。我们预计二季度到四季度，随着外需带动出口增速回升，净出口对经济的贡献将逐步上升，在7.5%左右的经济增速中，净出口的贡献占0.2%-0.4%。因此在三驾马车当中，对投资的依赖性可以适度降低。
--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：
出口来看，总体上这个数据算是正常的。去年6月份基数是负的，所以剔除基数因素，今年6月份的表现可能还要比5月稍微差一点。进口方面，主要与国内稳增长、支持实体经济建设、投资等这方面的需求增加有关系。
下半年进出口料保持平稳，根据现在国际国内形势，百分之六七的出口增速应该说是正常的情况，符合大家的预期。考虑到上半年的增速情况，全年7.5%的外贸增长目标实现起来还是有一定的困难。
--首创证券研究所所长 王剑辉：
最新外贸数据显示，欧美发达经济体的经济复苏对新兴经济体的拉动作用已经明显减弱，这也和发达国家自己的经济结构调整有关，比如美国就更强调产业回流。所以，未来我们不应该再对出口的拉动作用有过高的期待，还是应该把重点放在内需拉动上。
目前对出口的刺激政策已经出了不少，我们认为目前并不需要进一步出台刺激政策。前一段时间人民币的贬值已经授人口实，如果继续加大对出口的补贴，只会引发贸易摩擦的升级。另一方面，过于依赖出口，也不利于目前中国正在进行的产业升级。
--西南证券宏观分析师 刘峰：
本次公布的贸易数字和PMI、工业企业利润等指标相协调，可以看出外部环境持续改善的积极作用。从美国的消费、新建房屋、失业率数据可以看出，美国经济已经进入稳定的复苏通道。美国目前充当世界经济的发动机，带动周边其他国家和产业稳步增长。
在出口方面，中国也有新亮点。除了传统的劳动密集型产品出口保持高位，机械装备出口也快速增长。这和李克强总理之前的外交努力分不开。此外，之前国家出台的促进贸易和中小企业减负政策，也对贸易增长形成利好。
--中国国际经济交流中心研究员 王军：
6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实，但至少不要拖后腿。内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。
从下半年看，还需要政策支持，因为本身经济回升的基础不牢，且上半年的刺激政策
都比较温和，目前经济对政策的依赖度还比较大，因此下半年的支持政策不能“撤火”，否则会比较危险。
相关背景：
--国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
--中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济较一季度有所改善，虽然目前仍面临下行压力，但能够实现2014年GDP目标；中国不会使用大规模刺激的方法，会更加注重定向调控；未来会进一步微调政策，扶持小企业。
--中国央行日前称，要继续深化金融体制改革，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 路透中文部；审校 曾祥进)
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