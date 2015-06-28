分析师观点：人行年内第三次降息 同时定向降准助稳增长

路透北京6月28日 - 中国人民银行周六决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

此次降息降准同时出手为六年半来首次。央行上次同时降准降息还是在2008年12月末，为应对全球金融危机，央行自当年9月起连续四次降准和降息齐发。

中国央行有关负责人在定向降准和降息后答记者问中称，将继续实施稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

以下为分析师评论：

--中国社科院研究员 刘煜辉：

至少证伪了两个东西。一是货币宽松转向了被证伪；二是股票对经济和转型改革无足轻重被证伪。估计证监会等相关部门应该也会有所表示。当前股票市场状况，先别谈牛还在不在，先谈谈现时危险。当事人可能知道了。一跌杠杆全暴露出来，不逆转全死。而且这是个负向反馈，越跌杠杆冒出来越多。只能挺住然后想周全的方式慢慢清理。否则不可收拾。

--华创证券宏观团队：

央行为何祭出“降息+定向降准”的组合拳值得思量。市场本来对央行降准预期浓厚，而对央行降息不抱态度期望。但央行却打出了“降息+定向降准”的组合拳。推测起来，央行的潜台词可能是：目前金融机构不缺“短钱”（这从仍处低位的短端利率即可窥见一斑），但是却缺“长钱”，也就是说流动性的总量也许没问题，但流动性的结构却出了问题。近期火爆股市造成的存款分流，以及央行在地方债置换上的“袖手旁观”，更是加剧了金融机构中长期资金缺乏的问题。金融机构因而没有动力和空间去做中长期的配置（包括发放中长期贷款和购买中长期国债等）。可以说，5月非金融企业贷款发放不力，长债收益率居高不下，正是金融机构期限错配问题加剧的集中表现。因此，毫无疑问央行需要提供中长期的流动性。

而提供中长期流动性的办法不外有二：全面降准和信贷质押再贷款。由于第一批地方债置换超预期地顺利，打消了央行过早启动信贷质押再贷款（或PSL）的压力，所以这个工具还处于“启而未用”的状态；全面降准能够提升商业银行的放贷能力，但能否切实提高商业银行的放贷意愿，却是央行无力完全掌控的事情。而且，即便商业银行愿意放，实体企业是否愿意借也是个未决的问题。所以，央行转而向部分金融机构定向降准，以将央行的“放水”和商行的“放贷”更好地结合，算是引导中长期资金更多流向实体的合宜举措。至于市场本来不抱希望的降息，除了实体经济超预期地弱这个因素之外，美联储加息力度和频度的弱化可能也提供了一个不错的契机。

货币已竭尽所能，财政需实质发力。货币政策宽松基调未变，缓解了市场的犹疑态度和紧张情绪。但目前从“宽货币”向“宽信贷”传导不畅的问题仍然没有有效缓解。对此，货币的供给端显然已经不是一个硬约束。货币的需求端才是未来一段时期信贷能否扩张，经济能否企稳的关键。而在私人部门不愿加杠杆的背景下，政府部门加杠杆显然是个不得已而为之的举措。实际上，在经济偏冷之际，扩张的财政政策更有效力，也是一个具有公式的判断。目前财政收入增速堪忧，土地出让金收入下滑，财政扩张空间看似非常逼仄。我们设想，在财政赤字难以大幅提升的情况下，未来财政端要想“挤牙膏”，财政结余资金的实质盘活，政策性银行对基建项目的倾斜，以及城镇化基金从“隐性”走向“显性”也许就是不二路径。只有财政政策实质发力了，信用扩张才是可以期待的，经济企稳也才是可以指望的。换言之，仅仅货币宽松是“独木难支”的，我们需要财政与货币之间的“二人转”！

股市获喘息空间，经济得企稳助力。既然此前股市令人惊心动魄的下挫要拜货币政策预期分歧所致，那么货币政策仍然走在宽松道路上的鲜明认知，自然会给“惊如鸟兽散”的股市带来切实的喘息空间。而在财政与货币的协调配合之下，经济二季度触底企稳，三季度略为回升的节奏也就有了保证。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

初步计算本次降准释放资金总量约为7000亿。6月以来经济通胀仍低，经济下行风险未除。而前期降准降息预期一再落空，市场担心宽松有延后风险，叠加去杠杆导致股市大跌，短期金融风险上升。“央妈期权”的及时启动有助于稳定宽松预期，呵护经济和金融市场。

美联储或在9月启动加息，并冲击新兴市场，届时资金将面临流出，意味着3季度仍有降准可能，对冲资金流出。

目前实际贷款利率高达8%左右，远超7%的GDP实际增速，预示未来潜在降息空间仍大。但持续降息后地产销售有望继续改善，加之积极财政稳步发力稳定基建投资，经济有望于4季度逐渐见底企稳，预计年内继续降息的空间有限，更多的降息或留待来年再开启。

--华泰证券策略分析师 薛鹤翔：

降准降息针对经济也针对股市：经历周五的指数接近跌停之后，由杠杆资金爆仓可能引发“准金融危机”的风险在迅速上升。股指的暴跌对金融系统的稳定性影响是切实存在的。降准降息不仅仅是稳增长，同时也是稳股市。我们一直认为，货币政策宽松给予稳增长资金和给予资本市场发展能量这两方面并不矛盾。人民银行在股市大幅下跌之际及时降准降息，体现出全球五大央行之一的专业水准和负责态度。

降准降息驳斥货币政策转向：此前市场担心6月经济企稳，货币政策短期观望，从而不会有降准降息，我们一直强调，二季度的货币政策宽松程度与之前2个季度相当，是完全达标的，货币政策也不会在经济尚未企稳、债务置换逐步上正轨的关键时期而突然减力和保持观望。

周末的第一个好消息：在市场大幅下跌之后，管理层希望股市稳定的态度是明确的。我们把降准降息理解为周末的第一个好消息。降准降息不仅是给予更多的资金，更重要的是给予信心。在这样的时刻，给予信心比什么都重要。当然，对于许多即将面临平仓的资金，货币口的宽松至关重要。由于本轮下跌的直接原因是高杠杆资金的直接平仓，因此仅凭降准降息，市场依然可能会非常震荡。我们判断，降准降息仅仅是周末的第一个好消息，让我们静待。如果后续有更多好消息，那么我们相信在这样的关键时期，利好的作用会出现累积和加成效应。有关周末政策对股市走势以及投资者预期的判断，需要我们等待未来24小时更多的信息给出综合结论。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

从实体经济来说，仔细分析财报，负债成本总体是平稳的,而随着企业效益大幅下降的，是周转率，这意味着，单纯降息效果有限。从宏观调控角度，这是对股市连日大跌的及时反应， 平滑了监管部门降杠杆的震荡动，防止了虚拟经济向实体经济的负面溢出，反映了宏观部门之间的配合更为圆熟。

--中信建投分析师：黄文涛

如无双降，不仅股市将一地鸡毛，国家牛市不知其可，而且经济企稳前景也将黯淡。我们重申，还有降息空间。未来2-3年存款准备金率将至10%左右的常态水平。货币政策不会转向或减速。

经济下行压力巨大，不双降不行，但由于结构性，周期性因素短期企稳概率依然不大。股市受此双降影响或结束急剧下跌，但盘整时间不宜低估。

短期看天平向债市倾斜。取消存贷比，双降有利银行降低资金成本，从而向资产端传导。配资，理财，打新等资金短期内会选择观望或进债市避险。虽有巨量地方债供给，短期债市不悲观。

--中国人民银行金融研究所所长 姚余栋：

这次主要是为了三农和小微企业，进一步补足经济发展的短板，有效的缓解企业融资难融资贵问题。从三农角度来看，更有利于扩大农业生产，保证农业进一步的发展。小微企业来看，为大众创业万众创新创造更好的货币金融环境。

另外一点就是要进一步支持实体经济的发展，通过定向降准提供流动性，当前流动性是相对充裕的，月末银行间超额备付金应该在3万亿左右，银行的隔夜利率一度在1%左右，尽管由于近期新股发行有所上行，但仍然是比较低的。同时通过这样的补充，可以把7，8月份流动性消耗的高峰也有一定的预防考虑。

年内前两次降息效果是比较好的，新增贷款平均利率在6.16%，比去年同时降了近91个bp，现在物价也有所走低，为了维持实际基准利率，所以也做了相应的降息，主要是进一步支持结构调整，支持实体经济发展。

我国经济正处于新常态背景下，新旧产业和发展动力转换的关键期，稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险任务依然十分艰巨，需要继续灵活运用货币政策工具，通过结构调整促进经济平稳健康发展，着力降低社会融资成本，并未改变稳健货币政策基调，所以这是根据情况做的预调微调，也继续保持了整个货币政策环境的中性适度。

--中国国际经济交流中心研究部部长 徐洪才：

央行本次降准降息同时进行，力度不小，及时并符合预期。目前总体看，货币运行的情况是中性偏紧，而实际经济运行需要中性偏松的货币政策。过去几个月M2都是比10%多一点，距离总理政府工作报告12%的广义货币供应量还是有差距的，另外现在企业融资成本高，实际利率偏高，特别是PPI连续40个月负增长，通货紧缩压力很大。所以这一次降息很及时，引导长期利率往下走，引导预期，降低企业融资成本。

这一次货币政策调整总体上是转向宽松方向的实质性的举措，扭转利率偏高和企业融资成本偏高的局面，促进经济增长，为经济增长创造一个宽松的货币金融条件。这几天股市的激烈调整，货币政策的调整客观上也对阻止其激烈震荡有积极意义。

预计财政政策方面下一步也会有所体现。PPP项目目前落地情况不尽人意，基础设施领域投资资金到位率也比较低，我认为应该打造几个样板工程，树立典型，将地方政府业绩考核和PPP项目落地挂钩，这样才能落实稳投资的政策，为经济增长提供强有力的支撑。不过这一次降准降息同时发力，力度不小，说明目前经济下行压力很大，有必要加大宽松的力度。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

央行名为定向降准，但事实上银行、城商行、农信社符合三农、小微条件的不在少数，即使暂时不符合的也可以通过努力符合条件，所以更接近普降而非定向；降准、降息同步推出，货币政策宽松力度前所未见，侧面印证经济下行压力在进一步加大，当前不存在货币政策拐点，在宽财政的同时，宽货币仍然会继续，我们判断这不会是年内最后一次降准、降息，3季度仍会持续推进宽松。

本次降息没有打开存款利率上限，说明央行有意压低存款利率，降低银行负债成本，从而降低社会融资成本；虽然货币政策对债券牛市的驱动正在弱化，但央行此举有助于稳定市场信心，弥合分歧，既然货币政策无拐点，那为什么不买债呢？预计未来一段时间债券收益率易下难上，债牛没有结束；预计人民币汇率不会受到影响，继续保持相对稳定。

--申万宏源债券团队：

为什么降准降息？也许部分为了安抚股市，但是降息和定向降准的组合是很标准的针对经济的组合。申万调研指数看到6月份以来经济下行压力明显加大，政策的应对非常必要。当然，到了这个阶段，维护股市和维护经济已经不矛盾了，股市崩盘的负面效果可能是经济难以承受的。

经济能稳住吗？货币政策持续发力，财政政策效果却迟迟不见，在地方政府的怠工状态没有显着改善迹象之前，我们对经济持谨慎态度，这也意味着货币政策可能还有进一步的动作。

行情有多大？对债券的利好还是较为明确的。我们4月末开始谨慎，但从看到6月份经济疲软迹象开始明确提示一个波段行情的可能。货币政策宽松叠加股市赚钱效应下降，债券的利好应该较为明确。股市在大幅调整后，相应的配资活动短期内应仍继续收紧，从资金分流的角度也有利于更多资金转向固定收益品种。

--三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

第一，融资成本需要进一步下降 。第二，防范金融市场过度波动的风险。 第三，资金市场短期流动性足够，不需要全面降准。

央行这次举动应该主要为了防范金融市场过度波动的风险，从目前流动性情况看不需要全面降准，但仍需要降低实体经济融资成本和防范金融风险 。

--中国银行国际金融研究所宏观研究主管 周景彤：

这次央行出手，同时降息降准，历史上并不多见，突出两个特点:一是定向降准，二是普降利率。逻辑是，目前社会流动性总体并不紧张，shibor利率还处于历史低位，但对三农、小微企业等领域降准，突出了政策加大对这些领域的政策支持。同时，社会融资成本居高不下，不利于企业生产经营，不利于稳增长，意在通过降低基准利率来引导整个社会成本。

从宏观层面看，尽管5月数据有企稳迹象，积极因素增多，但基础依然不稳、下行压力依然较大,降息降准，最基本的逻辑还是稳增长，调结构居于其次。不赞同单单为救股市出台这些政策的观点，最多仅是考量因素之一。当前大家讨论最多的是货币政策对股票市场的影响，但货币政策的最最核心任务是稳定物价和促进经济增长。货币政策的方向、力度和节奏最主要是盯经济增长和通货膨胀。（完）

(发稿 路透中文部; 审校 林高丽)

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