分析师看中国9月新增贷款等数据

路透北京/上海10月16日 - 中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，远高于此前路透7,300亿元的调查中值，并创下2000年有数据以来的逾10年同期新高；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。

央行数据并显示，9月末人民币贷款余额79.58万亿元，同比增长13.2%，与路透调查中值一致。

初步统计，2014年9月社会融资规模为1.05万亿元，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。

中国9月末外汇储备余额则为3.89万亿美元，此前路透调查中值为4.07万亿美元。

主要数据:

--9月新增人民币贷款8,572亿元，路透调查中值为7,300亿元

--9月末M2同比增长12.9%，路透调查中值为12.8%

--9月末人民币贷款余额同比增长13.2%，路透调查中值为13.2%

--9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，路透调查中值为4.07万亿美元。

以下为市场人士的评论:

--国海证券固定收益研究员 黄诗城:

数据比预期略好，但大的格局没有变化。在信贷回升的推动下，M2和社融增速有所好转，而表外融资依然比较低迷。贷款结构上，中长期贷款和前几个月差不多，多增的部分主要是短期贷款，表明企业投资资金的需求还没有明显回升，总体是一个企稳的态势。结合基本面数据来看，9月出口、电量等经济指标已有弱势企稳的迹象，预计经济在目前的位置逐步趋稳，政策将会维持目前基调偏松，措施上观察数据相机抉择的态势，全面宽松目前必要性和可能性不大。

--MFI金融研究中心首席经济学家 江勋：

紧张的社会融资关系看上去正得到修复，9月社会融资规模和新增信贷正常化，结构上与上月比较无大差异，新增信托贷款及外币贷款持续为负，说明当局仍致力于去影子银行化及本币套利化，外币贷款削减与美元上涨有关。人民币贷款在社会融资总额中的比重反弹，贴票量较上月反弹，说明银行冲额度压力仍大。信贷衍生体系尚未疏通，M2增速弱于预期。

外汇储备余额突然低于3.9万亿，结合8月外贸顺差和外汇占款之离奇背离，进一步加强了我们对事情的推测：我们认为央行在跟随美元上涨加快进行转移支付，即通过主权基金进行海外投资。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

从表内数据看，M2与新增人民币贷款续增。其中，前三季度非金融企业及其他部门贷款短期贷款增加1.24万亿元，中长期贷款增加2.79万亿元，数据较为稳定，短期未出现异动。

从表外数据看，社会融资总额总量9月规模1.05万亿，其构成上，企业债券净融资增加较多，信托贷款与未贴现票据由负转正，证明社会资金的运用在增加。

因为表外与表内数据均在平稳增加，说明实体经济对资金的需求以及运用都在增加，这是一个好的现象。此外，同业拆借利率在下降，亦说明整体资金面较宽裕，这对实体经济来说是好现象。但新公布的金融数据和昨日发布的负增长的PPI数据反映的现象相悖。总体来看，中长期经济活力在增强，但仍然面临短期的结构调整。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

9月份信贷数据略超市场预期，信贷投放有边际改善的迹象，但主要表现在短期贷款的大幅增加上，而结合票据融资的显着下降，可能存在存款偏离度考核政策实行之后，银行改用短期放贷取代之前的票据融资增加存款和冲量的嫌疑。

而从存款来看，企业存款下降很多，可能也显示了存款偏离度考核政策的影响。另一个值得关注的情况是表外融资依然很弱，显示需求疲软、影子银行监管较严的影响仍然存在。

整体看，信贷有所回暖，金融数据好于预期，但结构上显示银行风险偏好弱、实体需求差的情况还没有看到明显的改善迹象，预计货币政策仍然保持较为宽松的局面，数量价格并重的操作仍将持续。

--民生证券宏观团队：

社融规模新增1.05万亿，表内和直接融资占比上升，表外占比下降，社融结构优化。新增信贷好转款由短期贷款带动，中长期贷款持续高位，银行风险偏好略有增强。M2和新增存款规模低位，主要因存款偏离度考核的扰动。随着稳增长出台和楼市回暖，未来信贷数据将好转，降准降息不会出现。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

9月新增信贷规模8,572亿，社融规模1.05万亿，均好于前值，数据整体有改善，可视为积极信号，融资对经济的支持力度有所加大；

但社融较去年同期仍有较大规模萎缩，特别是表外融资自8月的2,550亿收缩至9月的不足2,000亿，其快速收缩值得注意，虽然监管层的意愿是提高表内融资占比，但大量表外融资的主体由于资质问题，难以获得表内融资，影子银行的快速收缩可能会恶化实体经济的债务问题；

表外融资收缩的主因有两点：一是监管政策使然；二是资金机构的风险偏好居高不下，主动收缩资金融出.

在连续实施多轮小规模的总量宽松，而融资仍显疲软之后，央行的货币政策或将更加转向价格调控而非总量调控，预计将会有更多压低市场利率的举措出台，但最关键的仍在于降低贷款利率，考虑到四季度经济不大可能有明显反弹，降息可能只是时间问题，届时将会同步下调存款利率，以降低银行的负债成本；

如果人民币未来出现贬值，那么降息的可能性会下降，但从目前央行操作来看，允许人民币贬值的可能性几乎不存在。

--西南证券发展研究中心首席研究员 张仕元：

数据基本符合市场预期，主要是信贷业务9月份增长较多，9月份贷款情况比市场预期要好。但是基础货币投放并不理想，还处于下降状态。在7、8月份经济下行以后，有可能是9月份房地产政策变化后产生一定的贷款需求。

目前宏观经济形势不乐观，四季度经济将好于三季度。当前货币政策传导的效果可能并未完全传导至企业层面。企业对资金的需求可能还是如以前一样，即使有业务也不一定贷款。因此四季度如果全球经济不景气继续，包括国内10月份数据不理想的情况，不排除四季度应该还会有一次更加明确的引导货币宽松的政策出台。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

9月的M2增速达到12.9%，相比8月继续回升。我们认为数据本身意义不大，因今年存在的存款偏离度考核，季度冲存款现象比去年少了很多，对数据进行了可比口径的调整。但从数字来看，央行的宽货币政策意义较为明显，目前M2接近央行设定的13%政策目标，处于央行较为合意的水平。

从信贷来看，有几个特点：第一，个人中长期贷款未有明显起色，单月增加1,700亿左右，与9月地产销售情况较差一致，这也是月底央行较快降低房贷利率政策的原因，但政策未来效果仍需观察；第二，企业中长期贷款有所恢复，达到2,800亿人民币。随着银行负债成本下降，信贷意愿有一定恢复，同时企业融资成本下行也带来借款意愿回升；第三，票据融资与往年负增长不同，9月达到858亿元，反映银行依然偏向短端资金投放。

从社会融资总量来看，直接融资代替“影子银行”的趋势不变，IPO重启带来股票融资增加，收益率下行增加债券融资。同时随着监管加强，信托、委托在存量到期后，新增很少。

向前看，我们预计央行降低社融成本的努力没有结束，降息周期仍将延续，这才有助于信贷条件宽松，债券发行加快。此外，由于股票市场风险偏好较高，权益融资规模也将进一步增加。

--交通银行资管中心研究员 陈鹄飞：

虽然受“存款偏离度”考核新政下人为调节存款的扰动，9月存款、M2等存量数据均系统性地偏低“失真”，但是从9月份反映金融对实体经济支持的内外新增信贷、社会融资规模等流量数据看，当前中国宏观经济环境依然整体稳定、金融对实体经济的支持力度也在相应加强。

考虑到金融改革加快推进、利率市场化提速的背景下，传统的存贷比监管、M2增长等数量型考核指标作用日趋弱化，未来货币政策目标应适时向社会融资规模、金融市场利率等金融流量指标进行转向。

预计受益于9月以来5,000亿元的SLF扩围至五大行、公开市场两次调降正回购利率、针对三农和小微企业等重点领域的定向宽松，四季度中国经济增速将明显回升。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟:

M2数据还是低于预期，说明货币供应量的宽松程度还不够，对经济的刺激力度和效果也不明显，经济下行压力仍存，后续进一步的宽松可能是考虑的选项。央行刚刚下调正回购利率是宽松的手段之一，已经连续使用几次。

刚刚公布的物价数据也处于偏低的水平，这和去年来M2增速下行有关。如果目前的不到13%的M2增速继续维持，由于滞后效应，可能对后期的经济造成压力。

后期，央行在货币政策手段上应该有所突破，之前央行一系列微刺激手段的调节效果并不明显；同时，公开市场操作的总量还是不够，而且到2016年前央票到期存在空档期，目前正回购的到期量只能满足短期流动性的需求，不能对长期经济增长形成支撑，因此需要利率引导或准备金调整。

--银河证券固定收益部分析师 黄斌辉:

从季节看，M2数据本身不是很好。9月人民币存款同比少增较多，和监管层管理银行冲存款有关；但9月人民币贷款的数据还可以，从中长期贷款增量看，这和政府引导、推动有关。

未来，短期内不会有更大的货币政策刺激出台，央行的操作还是处于微调的范围内，待后期经济走势得到确认后，预计明年央行才会考虑其他的手段。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红：

还可以，数据不算差，但经济还是偏弱，各方面的放松政策还会出台，周二正回购利率下调也是在践行融资成本的下降，随后回购利率降低，传导到包括理财等其他资产，市场化的企业债券等的发行成本也会下滑。

但银行贷款仍会参考基准利率，现在银行都不愿意下浮利率来放贷，最后从银行的综合成本角度考虑，可能还是要选择降息。

--中金公司宏观经济分析师团队：

M2增速回升，反映9月货币政策放松效果。9月M2同比增速12.9%，基本符合我们预期的13%。M2当月季调后环比增速折年率13%，较8月的7%明显上升，显示央行货币政策放松（9月份5,000亿SLF投放）的政策效果。

新增人民币贷款超预期。9月新增人民币贷款8,572亿元，较8月明显回升1,500亿元。高于市场和我们预期的7,500亿元。除短期贷款回升较多外，9月非金融企业部门中长期贷款2,810亿元，较上月升400亿元。9月住户部门新增中长期贷款1,707亿元，较上月和去年同期均略微回落，显示房地产政策回归常态对按揭贷款的提振作用仍需一些时间。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙:

9月份，新增贷款略超预期，表明央行在8月份的鼓励政策以及随后的定向工具在9月份明显发挥了作用，贷款有所恢复，但是，短期贷款增长过快，根据央行公布的数据测算，9月份的短期贷款增加3,800亿元，远超三季度的前两个月，表明央行的票据再贴现政策主导了当前贷款的增长。

此外，M2增长略微不如预期，虽然新增贷款恢复增长，但是，金融活动力仍然没有得到有效的恢复。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

从数据来看，新增信贷比预期高，但结合整个社会融资来看，也不能说是很强劲。另外，在信贷增长的同时，而货币增长没有明显变化。说明前者增长加快，主要可能是表外转表内的原因导致。

从央行近期举措来看，不论是放松房贷，还是再下调公开市场正回购利率，实际上它已经做了很多事情来配合经济增长。

虽然目前经济增长不太乐观，但现在仍没有太多降息的必要。如果再过一两个季度经济增长还没有明显起色，比如说GDP增长落到7.0%-7.2%区间，那么可以考虑全面放松手段。我预计这个时点最早可能出现在明年上半年。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

从央行公布的数据看，M2和新增贷款这些主要数据都整体保持稳定，有小幅的变化也是受政策微调的影响，显示货币政策中性偏灵活的操作。

因为存款偏离度指标的影响，相信央行对今年9月统计数据的口径做出了一定的调整，令今年的数据与去年9月的数据具备可比性。而且监管层推这一指标对商业银行的经营模式也是有正向的指导作用，长期看将平滑这些对市场有重要影响作用的指标的波动。

从目前公布的各项数据看，我们认为中国的货币政策目前并没有调整的必要。虽然9月的CPI涨幅降到2%以下，并不代表中国已经进入了通缩。我们认为CPI的回落只是暂时现象，由于前期已经有庞大的货币量沉淀于市场，中国的通胀要起来也会是非常快的。所以我们认为，以中国目前的经济形势看，没有降息的必要。货币政策如要调整，还需要看完四季度的数据。

--广发银行高级交易员 颜岩：

万众瞩目的金融数据终于落地，基本符合预期，只是贷款略超。前三季度信托、委托、票据等表外资金需求明显下降，这与融资需求下降有关，也跟监管趋严有关。

12.9%的M2增速略好于预期，不过这个数据开始有些失真。因存款偏离度考核限制大量存款回表，可能长期持续压低M2水平，实际上存款规模增长更快。

金融数据反映出目前经济运行开始有企稳的迹象，但不要指望有明显好转，未来底部震荡的可能性最大。我们不应指望全面的宽松政策，只要央行能够维持低利率环境，就已经是不错的市场环境了，也是改革中以时间换空间的重要步骤。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

应该说9月份的金融数据与市场预期的差不多，尤其是新增信贷数据远超此前市场预期的7,500亿元达到8,572亿元，明显有所改善，也减轻了市场此前担心因经济形势欠佳，贷款需求不足可能导致的新增信贷规模大减的忧虑。

总体来看，8月份的数据，无论是电力，工业增加值以及信贷等都出人意料地低，而9月份已经公布的数据，包括金融，外贸等均显示有所反弹，也预示着整体经济下行压力可能没有此前预期的那样悲观。而要增加金融对实体经济的支持，仅靠货币的投放远远不够，最关键的仍是要降低资金成本。

**相关背景**

--中国央行宽松政策继续加码，一个月内公开市场正回购利率再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。

--中国央行行长周小川表示，预计中国今年国内生产总值（GDP）增速在7.5%左右。中国政府将继续执行稳健的货币政策，推进各项金融改革，并加强对风险的管理。

--中国国务院总理李克强在德国演讲时称，中国有条件、有能力实现今年经济增长7.5%左右的目标，将经济增长保持在合理区间。

--中国总理李克强部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国9月CPI同比上涨1.6%重返“1时代”，创出2010年1月以来的56个月低点；再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

--央行货币政策委员会三季度例会称，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长；将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--中国央行9月30日宣布将楼市的信贷政策放宽，由以前“认房又认贷”到全面放宽。分析师指出，在稳楼市就是稳经济的大背景下，房贷政策的松动无疑对稳定楼市预期和房价都有正面支撑，亦有助于四季度中国经济的走稳和全年目标的完成。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 张喜良)

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