分析师看中国央行将银行表外理财纳入MPA测算 债市料短空长多

路透上海10月26日 - 三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。

市场人士指出，这是央行对金融机构杠杆行为的一种约束。此举意味着广义信贷统计范围除各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构等五个项目，还将增加表外理财资金运用项目。

分析人士认为，央行新政将限制表外理财扩张势头，短期对债市有负面影响，但主要是在情绪上，而从中长期看，理财中的非标资产受冲击更为直接，其规模面临萎缩压力反而可能进一步加剧“资产荒”，进而利好债券，特别是利率债，若债市短期调整过大或是加仓良机。

而市场反应方面，昨日债市收盘后有关MPA新规消息开始流传，现券收益率及IRS（利率互换）一度跳升3-4个基点（bp），今日盘初一度继续冲高，不过随后买盘现身，收益率止涨回稳。

以下为分析师对银行表外理财业务纳入MPA测算的点评：

--天风证券固收首席分析师孙彬彬：

根据银行理财年报和半年报，2014年、2015年和2016年上半年，表外理财资金运用余额同比增速分别为44.8%、65.4%、18.5%（年化37.0%），而按照MPA考核，广义信贷增速应当维持在M2±22%范围内（按照9月数据，广义信贷增速应当不高于33.5%），如果将表外理财纳入广义信贷评估，对于银行的MPA考核产生较大影响。

根据通知，三季度仅将表外理财纳入广义信贷的“测算”范围，并未纳入“评估”范围，目前还不会对银行的MPA考核结果产生实质影响。

不过，表外理财纳入广义信贷测算，意味着监管层对于银行理财继续维持严监管的态度，未来不排除会将“测算”转为“评估”，因此对于银行理财总规模的扩张或将产生一定的影响，一方面银行理财扩张速度将放缓，另一方面有可能存在理财资产配置方向的调整，增加货币存款，减少其他投资。

对于债券市场，当前影响或主要集中在市场情绪上，短期面临一定调整压力，但后续实质影响，需要关注央行相机抉择的操作方向，相机抉择决定稳增长、调结构、控杠杆的重心，当然也需要考虑利率走廊的边际控制，我们继续维持利率区间波动的看法。

--招商证券金融行业首席分析师 马鲲鹏：

首先明确，通知只涉及表外理财纳入广义信贷计算口径，不存在“理财回表”，也不存在理财需要占用风险资本、计提拨备，其影响在于约束理财产品规模扩张。理财纳入广义信贷后，将扩大广义信贷规模本身，同时影响宏观审慎资本充足率中的逆周期资本缓冲项，从而影响银行的MPA评分结果，进而对理财规模的进一步扩张形成约束。

但更需要注意的是，目前通知要求的仅仅是测算包含理财后的广义信贷和当前不包含理财的广义信贷之差，并不是立即执行新口径。此外，若部分银行测算结果偏离过大，广义信贷口径会进行微调。

应把此通知与7月底流出的理财新规（其中最重要的是推行三方托管）合并理解，其最重要的方向是：理财收益率持续下行（并带动全社会利率中枢下行），理财产品高速扩张阶段结束。而银行理财扩张速度放缓，对其他资产管理产品而言，则是显着利好。

我们看好理财委外业务的发展：理财规模扩张放缓甚至收缩后，“新发产品以滚动弥补存量产品损失或利差倒挂”之路不复存在，“做好存量业务、提高存量业务收益”将成为未来银行理财业务的主要任务。作为当前为数不多的高收益资产运用方式，委外业务（不论是债券委外还是权益委外）都将成为银行理财更重要的高收益资产类别，将迎来更大发展，在理财总盘子中的占比预计将持续提升。

--国泰君安证券研究所固收团队：

表外理财作为银行“资产出表术”通道面临限制收缩。表外理财纳入MPA“广义信贷”监管，是金融去杠杆目标下，央行决意去杠杆、去通道、去非标的又一政策举措，将大幅限制过去理财作为银行“资产出表”的通道作用，理财整体规模尤其部分非标业务突出的中小银行理财面临持续收缩下降压力。

对债市的实质影响不大。MPA仍然按照原口径实施评估，但是按照新口径进行测算，如果测算结果不理想可能会微调原口径评估结果，对于理财占比较高的银行来说，可能有一定的影响，但对大部分机构，新口径主要起监管和监测作用，对存量资产的实质冲击并不大，事实上，自3月MPA实施以来，尽管商业银行上半年进行了天量信贷投放，但是对流动性以及银行资产配置行为也并未造成太大的负面影响。

中期看加剧中小银行资产荒，仍利好债券。2015年以来随着广义融资收紧，中小银行将理财和金融投资业务作为盈利重点，监管规避和“不透明信用创造”激增，随着监管不断升级加强（未来恐怕还有史上最严理财新规真正落地、基金子公司资本监管落地等），央行未来对商业银行资产端（包括表内和表外理财）规模进行更多约束，商业银行资产增速的大幅下降，导致的结果会加剧“资产荒”，甚至会出现“融资跳水”，进而导致“经济跳水”，对整体债市利好。

信用债略偏空，但“缺资产”主导下调整恐也有限。如果把理财持有的信用债也包含到“广义信贷”中，对信用债的需求不利，再加上融资收缩对信用基本面的利空，同时考虑到信用利差过低（隐含了技术调整需求），对信用债偏空。

如果预期悲观会有短期流动性冲击，但是中期面临的是“流动性过剩”。市场的负面解读恐怕会导致一定的债券抛盘从而带来一定的流动性压力，利率债也会受到负面影响。理财资产扩张受限，导致资产增速低于负债增速，会加剧“流动性过剩”的局面。

债市如果反应过度，一定是再次加仓机会。总体来说，央行的态度表明了对商业银行资产端扩张的政策约束，是金融去杠杆的一部分，但是实际的效果未必会很大，对投资者的预期有负面影响。基于我们对债券市场供需的判断，如果债市反应过度带来收益率回升，那一定是再次的加仓机会。2014年开始的历史上最长债市经历了多少风雨，不过牛市还会持续。

--国信证券固收宏观研究团队：

从我们的理解来看，由于广义货币供应量M2的扩张与否不仅受到表内资产影响，也会受到表外理财资产规模变化的影响，MPA管理制度的本质就是为了更好的控制广义货币供应量的变化，为宏观上的去杠杆进行监测准备，因此将表外理财纳入并监测无可厚非。因此这只是一种技术口径上的修正和完善，和当年将信贷资产统计扩展到社会融资总量统计相类似。

而表外理财中依然存在占比17-18%的非标资产，因此如果从防止风险角度来看，其必然是一个监测重点，而债券类资产，根本不需要如此监测，因为债券类资产的余额与变化都是非常透明化的。

因此我们认为从年初MPA推出到目前将统计监测口径拓展到表外理财，其目的是在于监测或控制那些非常隐秘或不透明的非标类资产，而并不在于控制债券类资产。况且，控制债券类资产和当前的金融主格局-“扩大直接融资”，直接相抵触。

对债市的情绪冲击是瞬间的，我们一直相信今年中国的金融宏观格局以4月份为切换点，从1-3月份的“宽货币+宽信用”走向4月份以来的“宽货币+紧信用”格局，并导致了4月份至今的债券牛市，在这一过程中，MPA管理制度功不可没，其强化了对于企业杠杆率的监管与控制，与当前的去杠杆大思路密切相关。

当表外理财被纳入监测后，以不规范非标形式存在的企业杠杆将面临更大的压力，因此会促成紧信用格局的深化，这对于债券市场是实实在在的利好的。

而且以理财规模变化来判断债券市场购买力的模式本质也是错误的，因为在原理上，理财规模从属于负债规模，负债多少是依靠资产规模变化来决定的，未来理财规模（或表外理财+表内负债）的大小变化是以市场中的资产规模变化决定的，不存在所谓的负债规模缩小，影响资产购买能力的说法。

--兴业证券固收研究团队：

监管风险冲击，信号意义明显。对中小银行的影响比大银行更大；目前还没有出细则，后面还要看执行情况，而且控制的是增速，而不是绝对规模，也不用过分悲观；但政策的出台显示央行和监管层对金融资产价格泡沫非常的警惕，金融机构无序扩张的态势在之后受到政策打压的方向越来越明确，信号意义更重要。

利率市场短期有压力，中期不悲观，信用债更需要担心。中短期内，资金利率偏高使得市场的定价体系比较混乱，叠加上政策的冲击，和市场的情绪比较脆弱，收益率不排除会有进一步的上行，接下来需要关注外汇市场和资金利率的走势，资金面缓解后，市场的情绪将明显缓和。

不过从中期来看，决定利率债走势的仍然是基本面，政策打压房地产和金融机构扩张对基本面形成不利的影响，而且理财放缓之后，资金回流银行间市场最终有助于无风险利率下降，利率债通过下跌释放风险，中期的投资价值将更好，不建议投资者过于悲观，收益率上升过程中投资者可以择机加仓。

更值得担心的是估值水平比较高的中低评级信用债，这部分债券的泡沫较大，在去杠杆的过程中，未来会有更多的压力，这也是我们下半年以来一直强调的。

体系变迁，长期格局的变化更加值得重视。目前看到的情况是，监管套利的空间在下降，而货币市场的走势，显示套央行利的空间也越来越小，目前只有实体经济的刚兑在维持，未来这个套利机制也很可能被打破，金融加杠杆体系的根基在松动。在金融加杠杆体系下，债券资产提估值（信用债）和博弈（利率债）的现象特别明显，体系的动摇，意味着债券投资在中长期内要回归基本面，而从估值驱动回归到基本面逻辑，对投资者的负债端管理和信用风险定价能力提出了更高的要求。

--华泰证券首席金融分析师 罗毅：

该项调整意在更全面囊括银行体系信用投放渠道，使广义信贷指标更有效的反映银行体系信用投放和货币派生情况。防止银行通过表内转表外来腾挪资产。

据测算，当前银行表外理财快于表内广义信贷，若纳入将提高广义信贷增速。根据测算，2016年上半年表内广义信贷余额较去年末增长约12%，而表外理财增长约16%，占整个理财市场77%，而银行理财投向中以存款、债券、非标为主，债券占比40%（表外约8万亿），非标占比16.5%（表外约3.4万亿）。按照2016年上半年数据，若将表外理财纳入广义信贷，将使得广义信贷上半年增速提高2个百分点左右。

由于银行流入债券的资金增速趋缓，对于过高杠杆囤积在固收市场的金融产品影响较大，即非正规金融和过高杠杆的金融机构影响负面。

对银证保三大类正规金融来说，总体影响短空长多。短期对于表外债券非标资产配置较高的银行存在一定的规模冲击，长期由于资金趋紧带来整体利率的提高，有利于银行培育定价能力。而流动性趋紧，固收市场波动会传导股票市场受到影响，但流动性稳健的整体背景下，有利于正规金融的改革转型。

**相关背景**

--中国央行行长助理张晓慧此前曾撰文称，目前宏观审慎评估体系(MPA)主要按月监测、按季评估，使用的主要是月末、季末数据，这难免会产生一定的时点效应；但随着金融机构对MPA评估规则更加熟悉，预计这种影响会逐步减弱。而一些非存款类金融机构高杠杆经营现象突出，有必要引导其加强杠杆管理及风险防范，把过高的杠杆调整到合理的水平；此外，未来将加强MPA对银行表外业务的规范。（完）