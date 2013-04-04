分析师看日本央行新目标转向基础货币及扩大资产购买规模

路透东京4月4日 - 日本央行周四决定对政策框架进行全面改革，将制定货币政策的目标从当前的隔夜拆借利率转至货币基础。

日本央行称，将把长期公债和上市交易基金(ETF)持有量增加一倍，同时将买入所有天期的公债，包括40年期公债。

日本央行总裁黑田东彦将召开新闻发布会，其评论料将在0715GMT之后公布。

以下为分析师评论摘要：

瑞银集团驻东京的外汇交易主管HIROSHI MAEBA：

市场明显看到日央行采取了此刻能做的一切措施，因此也做出相应的反应。央行宣布的措施整体来看相当大胆，也超过市场之前的预期。

在央行决议出炉后，美元兑日圆上涨，部分原因在于日圆空头在此次会议前就削减了仓位，使日圆之前略有反弹。总的来说，日本央行今天的举措足以促使那些作空美元的人士轧平仓位。

美元是否进一步上扬，取决于海外市场人士对日央行的举措如何回应，以及美国周五的非农就业报告结果。

RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子：

可以说日本央行对于市场预期做出完美的回应。事实上，有鉴于事前市场人士有若干怀疑，以为央行本周或许不会作出积极的政策举措决定，因此今天的决议远超出市场预期。

就央行购买资产的数量和种类来说，黑田东彦都兑现了提高货币宽松的承诺。最值得注意措施有，采取货币基础管理，且不只增加长期日本公债的购买，且还增购上市交易基金(ETF)。

黑田东彦还更加重视与市场沟通，日央行在声明稿中表明，在决定暂停货币发行量规则时，不会将政府债务货币化。

从现在起必须观察，日本央行如何求取平衡，在达成2%通胀目标及大量购买公债之际，同时还要维持市场的功能。

伊藤忠经济研究所首席分析师丸山义正：

黑田东彦总裁曾经谈及大胆的政策举措，首相安倍晋三在不同层面上也谈论过货币政策。他们以这些新的政策措施将语言具体化。任何人想挑毛病真的很难。

在两年内实现2%的通胀目标依然相当困难。但在这些举措的帮助下，实现该目标的可能性现在要远高于以往。实现目标是困难的，但现已存在希望。

三井住友资产管理经济分析师HIROAKI MUTO：

这似乎像是一次实验，但我想这也无妨，因为有很多经济构想是无法事先测试过的。

现在好像又重新回到2000年代的量化宽松。

以货币基础为目标会导致金融机构提放日央行的准备金活期帐户余额大幅提高，但我不确定这些资金会进入经济流通。

我不认为这会协助封闭产出缺口。要封闭产出缺口，必须有更多资本支出及民间消费。

如今，如果政府没有维持财政纪律，日本央行的政策将等于为政府债务融资。日本政府要达成基本预算赤字目标已经有困难。到某个时候，公债收益率可能飙升。

澳新(澳盛)银行经济分析师TOM KENNY：

这些是非常强力措施，市场可能需要一点时间弄清楚内容。但看起来他似乎已经达成预期，而且以初步反应来看，有可能端出比市场预期还多的措施。

BANK OF SINGAPORE外汇策略师SIM MOH SIONG：

此次祭出的宽松货币政策较预期更加积极。央行的行动似乎在强调它将不惜一切代价。这应该会使日圆空头题材维持不坠。

**市场反应**

--日圆兑美元下跌

--日本10年期公债期货大涨触及纪录高点

--日股由跌翻升。

**背景资料**

--市场先前已预期黑田东彦将推动日本央行采取更积极货币宽松措施，预期心理推升日股并压低日圆，为日本经济提供一些助力。

--日本首相安倍晋三提名黑田东彦及两名新央行总裁，以协助达成他结束通缩的承诺。

--由于全球需求回升及日圆走贬，日本经济步向温和复苏。分析师预期日本经济在2012会计年度成长1.0%，2013财年成长2.2%。(完)

(编译/审校 王翔琼/张若琪/王兴亚/蔡美珍/于春红/白云)

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