中国降低煤炭生产年增长率新目标恐难实现--分析师

路透北京/上海3月22日电---中国计划未来四年将煤炭生产年增率从约10%降至2%左右,以保留资源并保护环境.但是分析师认为,需求上升将使目标的实现颇有难度.

根据中国国家发改委制定的目标,到2015年中国煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨.(here)

如果此项计划导致进口增加,主要煤炭出口国澳洲及印尼料将因而受惠;此外,中国政府亦在全球范围内寻求更多煤炭资产,考虑建立一个专项基金帮助中国企业保证境外煤炭生产.

分析师表示,中国煤炭品级下降,如果经济成长加速,中国将很难坚持上述目标,亦难以在煤价不大涨的情况下满足日益增加的需求.

"光是在2010-2011年,煤炭产出就增加了3亿吨,所以很难想见未来四年中,在没有约束性目标的情况下煤炭生产只增加4亿吨,"香港大华继显的资源分析师Helen Lau说.

"这些只是指导原则,并非有约束力的目标.煤炭消费和进口有很大的上升空间,"她说.

她表示,上述预期可能是依据政府最新提出的7.5%经济年增长目标,"但中国的GDP总是超出政府的目标".

这项计划由国家能源局编制,并由国家发改委发布,其中未给出煤炭进口的预估,但称中国将鼓励煤炭进口,支持国内煤炭企业参与境外煤炭资产并购,有可能为此建立专项基金.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。