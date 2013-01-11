分析师看中国12月CPI数据

路透北京1月11日 - 中国国家统计局周五公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高;生产者价格指数(PPI)同比下降1.9%.路透调查的中值分别为上升2.3%和下降1.8%.

主要数据:

--12月CPI同比上涨2.5%(路透调查中值为上涨2.3%),11月为上涨2.0%

--12月PPI同比下降1.9%(路透调查中值为-1.8%),11月为下降2.2%

--12月CPI环比上涨0.8%(路透调查中值为上涨0.5%),PPI环比下降0.1%

--12月CPI中的食品价格同比上涨4.2%,非食品价格同比上涨1.7%

以下为市场人士的评论:

--法国东方汇理银行驻香港策略师 DARIUSZ KOWALCZYK:

12月通胀数据显示价格压力有所反弹,读数在相当长时间内算是最强了,也显示经济增长更加稳固,正使通胀压力重新升温.

今年来看通涨有可能反弹,到三季度可能触顶.这意味着中国央行届时要把注意力从经济增长转移到抑制通胀上去.人民币可能会因此走强,今天的中间价就已经升值了,下半年也可能加息.

债市收益率将会上行,利率市场也会体现出加息预期.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

工业品价格走势具有较高的持续性.经济周期性回落加上结构调整,造成了中国经济短期回升的困难.

结构调整加大工业经济领域去库存的压力,工业品的终端需求回落带来了价格的持续下降.工业品比食品更具价格弹性,在经济低迷情况下,降价的空间和持续性都更大.

预计PPI一季度仍将持续同比下降态势.两类商品的不同价格走向，决定了PPI和CPI同比走势的分叉将持续.

--民生证券宏观经济分析师 张磊：

12月CPI上涨主要受食品类价格上行带动,食品价格环比上涨2.4,天气原因是造成食品类价格上涨的主要原因,其中鲜菜价格环比上涨达到17.5%,非食品价格继续保持稳定.

工业品价格方面,尽管主要工业企业此轮产成品去库存过程接近尾声,但受制于终端需求乏力,企业补库存积极性并不强,产成品出厂价格仍受压抑.在目前稳增长举措下,宏观经济增速企稳,但微观基础仍欠稳健.

从目前社会融资结构看,影子银行对实体经济支持增速上行明显,与之呼应的潜在风险也在急剧,考虑到未来劳动力成本上涨及原材料价格回归带来的物价上行压力,货币政策难言过度宽松.

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁:

12月CPI的涨幅略超预期,主因天气寒冷,蔬菜供应减少,价格上涨影响,且从影响度看主要就是食品价格上涨因素,导致12月物价反弹.尽管周四中国公布的2012年货币供应量并不低,且目前原料,人工成本还在上涨,以及输入型通胀压力仍在,但在经济整体处于缓慢回升的大背景下,预计今年CPI的涨幅会在3%左右,不会出现太大的通胀压力.预计1月CPI涨幅会有所回落,涨幅料会低于2.5%,2月受春节因素影响可能会有所上升.

至于PPI,跌幅持续收窄,表明工业品生产领域仍处于缓慢回升中,这与目前整体经济的走势相匹配,从目前已经公布的经济数据推测,预计去年四季度GDP涨幅在7.8%左右,而全年则在7.7%左右.

--中国银行国际金融研究所高级分析师 周景彤:

CPI比市场预期要高一些,主要是受天气变化、交通运输等因素引起的食品价格变动所致.除了食品外,居住价格涨幅也是比较大的.

展望新一年,食品价格往往从岁末年初开始涨价,尤其蔬菜和猪肉可能带动物价进入新一轮上涨周期.物价上涨压力在增大.但整体来看,物价涨幅2013年预计在3-3.5%之间.

今年货币政策需要一定程度的宽松,这是"稳增长"的需要;同时又不能过松,这是"控物价"的需要.

--中国招商证券宏观经济主管 谢亚轩:

通涨回升还是一个基本趋势,当然12月的明显回升还是有一些季节因素在里面,比如说食品价格,尤其是鲜菜价格.整体趋势上说通胀本身还是处于回升,今年一季度内可能还会温和增长2-2.5%,这已经考虑到春节因素.一二季度通胀会继续上行,全年回升,但是速度不会像过去那么快,毕竟经济增速还没有提上来.

在这样的通胀形势下,我觉得2013年的货币政策还是会体现一个稳健的基调,以控制货币信贷和社会融资总量的适度增长为目标.我觉得全年M2增速控制在13%到14%之间是完全有可能的,比去年略有下降.具体来说还是以数量化的工具为主,加息这种价格信号工具的采用可能会滞后一些,通胀要明显回升到3.5%以上才会使用,这可能要到下半年才会出现了.

--中国农业银行总行战略规划部研究员 付兵涛:

12月CPI的环比上涨本来就是在预期之内的,天气寒冷造成食品价格的上涨是主要因素.这并不代表物价就此进入上升通道,或者说通胀压力将明显反弹.

PPI是CPI的一个现行指标,而12月的PPI环比还是下降的.所以我们认为后期CPI的上涨压力也不会很大.目前看国际大宗商品和原材料的价格今年也不会有明显的涨幅,中国经济目前只是一个平稳的回升,并不是快速增长,所以也不会带来很大的需求压力.因此展望今年全年,应该不会对CPI有太大的担心.

--国泰君安宏观分析师 汪进:

CPI在1月的增速可能在1.8%左右.我们认为全年通胀压力不是很大,大概均值在3%左右,走势上会有个持续的回升.

PPI也比较符合预期.未来PPI同比也会持续回升,1月在-1.6%左右.本期通胀反弹是有限的,并不会对整体政策构成很大影响,不会有大的动作,我们对M2增速的预期也在13%左右.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

CPI涨幅创新高,也不会太意外.因为12月有季节性因素,和极寒气候有关.不代表趋势性的变化.我们认为,今年的前几个月通胀波动会较大,这和春节等季节因素有关.但是整体来看,上半年通胀涨幅不会超过3%,不会引起政策收紧.下半年涨幅会达到3%以上,因此货币政策会慢慢转向中性,但我们还看不到需要加息的迹象.

如果今天的13%的M2增速,和8.5万亿信贷规模的消息属实的话,也说明表内贷款的增速是下降的,货币政策不会向更宽松转向.

预计春节前,出于流动性管理的需要,可能会有一次降准,如果不降准的话,则需要大规模的逆回购来提供流动性.

--日信证券宏观经济研究员 陈乐天:

整体还可以,CPI同比涨幅超出预期,主要是受食品价格涨势带动,这和天气寒冷等季节性因素有关.从环比来看,食品价格上涨2.4%,非食品价格环比持平.整体通胀情况无需担忧.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

和预期接近,受天气影响,冬季蔬菜生产运输都受到很大影响,肉类上涨也很快.今年预计会延续去年后两月上升的趋势,进入小幅上升通道,2013年压力会比2012年大,全年在3%以上,但物价也不会失控.1,2月估计还会出现新的高点.

如果这一趋势延续,货币政策稳健的基调是合适的,不存在很大的调整空间.

--首创证券研究所副所长 王剑辉:

现阶段的物价回升更多是受季节性因素影响,今年冬天天气比较寒冷,导致生鲜蔬菜价格涨幅明显,而猪肉的价格回落放缓.另一个积极的方面,也反映了消费需求的增加.

我们认为这不是通胀抬头的表现,CPI在3%以下都符合经济发展的需求,这个时候如果通胀过低反而不利于经济的企稳.

PPI低于预期我们认为正是货币政策不够宽松造成的,12月的新增贷款也低于预期.现在中国经济的企稳还并不稳定,PPI偏低也是工业企业定价能力还没有恢复的表现.12月的PPI显示,货币政策还是需要更宽松一些.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

CPI继续回升还在预期范围之内,2012年全年涨幅2.7%左右,显示通胀可控.但是后两个月数据显示出,前一轮通胀下行周期已经完成筑底,2013年将是通胀上行周期的初期.

随着经济温和回升,物价也会温和回升.预计2013年全年物价涨幅3-3.5%,不会有明显的失控.因此货币政策也将维持稳健偏中性的基调.利率维稳的可能性较大.但是考虑到中央经济工作会议提到的"降低社会融资成本",不排除上半年一次降息的可能,也可能不降息而是通过下调贷款利率下浮区间的方式实现.

而同时,央行也有1-2次下调准备金率的空间.

**相关背景**

--中国国家发改委副主任张晓强表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,消费者物价指数(CPI)同比涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测2013年的经济增长和物价涨幅目标.

--中国2012年中央经济工作会议提出,2013年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

--中国人民银行金融研究所所长金中夏称,明年不会有通胀大幅反弹风险.他并称,没有太大的放松货币政策的压力.

--中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年GDP增长8%左右,CPI上涨3%左右,并称需要维持稳中偏松的宏观政策环境,以利用结构调整有利时机加快转变经济发展方式.

--官方12月制造业采购经理人指数(PMI)指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位50.6;汇丰制造业PMI则升至51.5的19个月高位,显示中国经济稳步复苏.(完)

(发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进/黄凯)

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