欧元区将陷日本式“失落的十年”？

2012年5月24日，一名女士在雅典一个ATM机上操作。四年的经济危机和市场动荡令德国公债收益率(殖利率)降至纪录低位，路透调查访问的顶级债券策略师和经济分析师现有半数担心，欧元区会沦于类似日本的“失落的十年”。 REUTERS/John Kolesidis

* 24名分析师中有12名预期欧元区将陷入类似日本的萧条

* 10年期德债/日债利差预估处於2002年以来最窄

路透伦敦5月24日电---四年的经济危机和市场动荡令德国公债收益率(殖利率)降至纪录低位,路透调查访问的顶级债券策略师和经济分析师现有半数担心,欧元区会沦于类似日本的"失落的十年".

两年期德国公债收益率降至低於日本可比公债的水平,但市场人士迅速将此事抛诸脑後,认为那只是危机增大避险需求所使然.

但根据一项路透调查,有相当多分析师认为,德债较日债溢价迅速收窄背後,透露出某些危险信号.

受访的24名分析师中有半数称,欧元区可能接近进入一个较长的低成长或无成长,通胀不兴且低利率的时代;另外半数则觉得不太可能.

"我确实不认为欧元区金融危机会很快结束.我想德国和其他国家在今年就达成一致意见的可能性很低."Monument证券首席分析师Stephen Lewis称.

德法两国在欧元区发行共同债券的可能性,及如何既削减预算赤字又实现增长这些问题上都意见相左.Lewis表示,"未来几季欧元区经济都将继续显得十分疲弱."

欧元区经济在2012年第一季陷入停滞,今年料下滑0.4%.

房地产和股市泡沫引发日本"失落的十年";而欧元区则是因为,继美国次贷危机後银行体系濒临崩溃,财政问题加剧了欧洲的困境.

但欧元区的银行放款逐渐减少,这和日本1990年代的情形非常类似.分析师称,欧元区银行业问题和日本当年情景相似程度之高令人不寒而栗.

"未能意识到损失,并相应及时增资,或许是欧洲的关键问题之一."BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes说.

"当时日本也有类似情形,银行只是没有意识到它们本应发现的损失."他并称.

**已进入失落的十年?**

路透近期的例行债券收益率调查显示,欧元区经济轨迹和日本萧条年代有更多相似处.

对未来12个月的10年期德国公债和日本公债利差预估大幅收窄,最新调查预估利差收窄至100个基点,为2002年开始此项调查以来最窄.

调查中值显示,分析师预计德国10年期公债收益率三个月後触及1.75%,六个月和12个月後分别为1.95%和2.20%.

这高於10年期德债收益率当前二级市场水平1.36%,但整体来说,这三种期间的预估仍是2002年开始调查以来的最低预估水准.

同时,欧元区政府本身在几个季度里可能过於乐观,因而难以有效因应危机.

"至今有种假设,即经济成长将恢复至危机前的水准."瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher称."结果就以为那些银行资产负债表上的资产压力较小,也没那麽大的必要去积极应对问题."

"这也和日本的情况很类似,日本政府那时也仍预期会恢复正常.不幸的是他们却陷入失落的十年."

参看债券调查预估相关图表,请点选:

三个月LIBOR利率(link.reuters.com/nuf48s)

两年期政府公债收益率(link.reuters.com/quf48s)

10年期政府公债收益率(link.reuters.com/ruf48s).(完)

--编译 张若琪;审校 郑茵

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