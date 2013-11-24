全球经济分析师冀望明年会更好

2013年11月12日，西班牙Martorell一个工厂的工人在工作。 REUTERS/Albert Gea

* 经济分析师预测2014年全球经济成长将会增强

* 创纪录的失业率将突显欧元区困境

* 房屋数据不大可能影响美联储削减购债规模的时间表

记者 魏伦

路透伦敦11月24日 -就像酿酒者在碰到一个不好的年份后会自我安慰那样，经济学家正在将令人失望的一年抛到脑后，冀望2014年全球经济成长会变好。

前美国财政部长萨默斯近来提出这样一个观点，认为全球经济面临“长期性停滞”，可能需要经通胀调整后的利率大大低于零水准。此后有关发达经济体是否面临“永久性衰退”的热烈辩论已经初露端倪。

不过，有人忘记把这个悲观性预测传达给大银行的研究部门了，后者正忙着用自己的来年投资展望轰炸他们的客户。

财政拖累淡去，货币政策依旧保持在超宽松状态，信贷环境也在逐步放宽，许多经济分析师相信，发达国家在2014年的表现将好于新兴经济体。

瑞士信贷预测明年全球经济成长率将从今年的2.9%提高至3.7%。2012年的经济增长率为3.1%。

“我认为回升将更多集中在发达市场经济体，特别是欧洲，也包括美国，”瑞士信贷首席经济学家Neil Soss表示。

他预计发达国家经济成长速率将接近翻番至2.1%。瑞士信贷认为，新兴市场的成长速度应会从4.7%加速至5.3%，但两大市场之间的增速差距将缩窄至2002年以来最小。

**整体预估**

德意志银行也预计2014年全球经济成长将加快至3.7%，并且特别乐观认为，中国计划推进的改革将对其经济表现产生深远持久的影响。

高盛预计全球增速将加快至3.6%，受助于发达市场成长率翻倍至2.2%。高盛还认为美国将以高于趋势水平的2.9%成长率领跑。

荷兰银行的Nick Kounis预计，英国和美国在2014年的表现将超越欧元区和日本。

“我们非常乐观地看待美国民间部门的资产负债状况，信贷环境改善以及就业和房产市场力道增强，正在支撑美国及英国的需求，”Kounis说。

其所在的荷兰银行也预计全球经济明年成长3.7%，2015年增速小幅加快至3.8%。

**欧元区依然低迷**

本周欧元区数据料将显示，为何多数分析师估计2014年该地区表现仍会落后。欧债危机还远未结束。

根据路透访问的分析师，10月民间部门贷款可能进一步萎缩，失业率持于12.2%的纪录高位。

虽然11月通胀率或将从0.7%小升至0.8%，但仍远不及欧洲央行略低于2%的目标水准。

发生通缩的威胁促使欧央行在11月7日将主要政策利率减半至0.25%，并且一些央行官员已经表示，准备好在必要时提供进一步刺激举措。

“我认为他们不会继续放宽政策，但这种风险相当明显。如果经济成长或者通胀再度意外下行，那么他们将进一步采取行动，”基金公司AllianceBernstein的分析师Darren Williams表示。

Williams表示，他预计欧元区经济2014年将好转，结束2013年的萎缩状态，但仍算不上强劲。各国政府预算压缩不再那么严重，而且欧央行的宽松货币政策应逐步渗透到实体经济中。

“我们显然已经度过最糟糕的时期，除非再出现一波冲击，”他说。

美国方面，一系列楼市数据将是一周的重点。这周工作日因感恩节假期而缩短。

据富国银行分析师预计，房屋开工率或同比增长19%，建筑许可则触及逾四年高位。

但他们表示，第四季迄今的形势表明，临近年底美国经济动能正在减弱，鉴于物价压力仍然稳定受控，多数市场人士目前预计美联储将等到3月才开始缩减购债。

“美联储决策者似乎越来越担心通胀率下降，通胀率可能会与失业率匹敌，做为政策调整的标杆，”他们在一份报告中指出。(完)

(编译/审校 郑茵/朱晓军/王兴亚/李爽)

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