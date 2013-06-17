分析师质疑三星S4手机实际销售表现

* 营销魅力以及三星过往的纪录是各方提出乐观预估的原因

* 分析师称现在已经到了三星着重发展中阶智能手机市场的时候

* 三星股价一周内暴跌10%

撰稿 Miyoung Kim 编译 张明钧/王丽鑫

路透首尔6月17日 - 分析师在预估韩国三星电子(005930.KS)智能手机销售时落入了该公司的营销圈套，如今他们承认先前对三星的乐观看法已经到了无可救药的程度。

三星在高端智能手机市场占有极高比重，也让部份分析师轻忽那些暗示这块市场迅速饱和的产业数据，而这样的现实情况已经影响到苹果(AAPL.O)iPhone 5的销售。

韩国大型券商友利投资证券(005940.KS)在6月5日调降三星获利预估及目标股价，率先调整其看法。

在那之后，各券商接二连三地下修对三星的看法，其中包括摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)及高盛等机构均更加严格检视三星最新款的S4智能手机的实际销售表现。

S4销量预估遭下修多达30%，让投资人对于三星最大获利来源--移动设备事业感到忧心。

三星的投资者损失惨重。销量预估被调降后公司股价大跌，市值在一周内缩水近200亿美元。

“我觉得包括我在内的多数人预计他们会再次脱颖而出--因为它是三星，”KB Investment & Securities分析师Byun Hanjoon称。“他们以前曾令人惊喜，这让很多人相信三星S4的表现一定会再度令人惊艳。”

4月底上市后仅一个月，S4销量就达到1,000万台，超过前一版本S3。

但分析师现称，高端智能手机部门在放缓，欧洲和韩国的前景尤其不佳。

他们称，S4实际上也缺乏真正的亮点。

“包括高盛在内的金融界公开预计第一季获利的势头将持续全年，”高盛分析师Michael Bang在报告中称。“这使获利预期十分乐观。”

多数分析师下调对S4出货量的预测，至每月700万台左右，此前他们平均预估为1,000万台。

美银美林(BAC.N)已将今年S4销量预估下调500万部，至6,500万部。

一些分析师称，若S4销量下降500万部的话，将使三星电子营业利润下挫约10亿美元。

“S4销售强劲，这仅是因为一些分析师原先预期较高，而目前下调了预估，”三星电子移动设备业务主管J.K. Shin上周对记者表示。

根据汤森路透StarMine数据，过去一个月43位分析师中的17位已调降三星电子获利预估，使该公司4-6月获利平均预估下降0.6%，至10.4万亿韩元(90亿美元)。

获利预估尽管被调降，但仍将创下季度纪录高位。

许多分析师表示，S4销售情况即便逊于预期，也不见得阻止三星电子录得创纪录高位的季度获利。美林称，该公司的业务已扩展至智能手机市场的多个领域。

**中阶手机市场**

不过此番下修的程度，可能让三星对2,500亿美元智能手机市场宰制能力蒙上阴影。

与其抗衡的是，中国竞争对手正积极扩大市占，因有中阶手机强劲销售相挺；多位分析师指出，三星电子在中阶手机市场的地位相对薄弱。

去年中阶手机占三星整体出货比重不到15%。

分析师指出，中期而言，三星必须着重发展这个相对低阶的市场。

高端市场已经失去动能，制造商苦于做出产品区隔，而消费者则希望能够有大幅度的创新。

可以确定的是，三星并未坐以待毙。

该公司已经逐步扩大产品线。近几周来三星已经推出四款S4的衍生机种，其中一款为缩小版的S4，名为Galaxy Mini。

反观苹果自去年9月推出iPhone 5之后就没有推出新的手机产品。

看好三星的人士也把希望寄托在今年稍晚推出的Galaxy Note 3等产品；Note系列是结合手机及平板电脑的产品。

部份分析师指出，市场将会普遍采取保守预估。

“对于创新的期待已经有所降低，我不认为新产品发表的讨论热度会像以前一样，”KB的Byun表示。

三星股价周四一度创下六个月新低，周五上涨0.9%。(完)

(译文审校 徐文焰/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。