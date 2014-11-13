分析师看中国10月工业、投资及消费数据

路透北京11月13日 - 中国国家统计局周四公布，10月规模以上工业增加值同比实际增长7.7%，社会消费品零售总额增长11.5%，1-10月全国固定资产投资增长15.9%，均较前月增速下行。

统计局同时公布的1-10月房地产开发投资同比增长12.4%，亦低于1-9月的增速12.5%。

主要数据:

--10月工业增加值同比增长7.7%（路透预估中值为增长8.0%）

--10月社会消费品零售总额同比增长11.5%（路透预估中值为增长11.6%）

--1-10月固定资产投资同比增长15.9%（路透预估中值为增长15.9%）

以下为市场人士的评论:

--中金宏观团队：

经济下行压力仍存。10月工业增加值同比增速7.7%，较9月降0.3个百分点，低于市场预期的8%，基本符合我们预期的7.8%，季调后环比增速0.52%，较9月显着放缓，显示经济下行压力仍存。向前看，提示投资者注意APEC期间京津冀、山东、山西、内蒙等地的停工限产可能对11月工业生产带来一定冲击和扰动。

受益房地产政策回归常态，商品房销售和房地产开发投资同比增速回升。10月固定资产投资累计同比增速15.9%，略低于市场和我们预期的16%。季调后环比增速1.64%，为今年以来最高值。我们估算的10月当月房地产开发投资增速11.6%，商品房销售面积同比增速-2%，均较9月显着反弹，显示房地产政策回归常态的效果。基础设施投资增速10月显着反弹，显示政府稳增长的作用。3季度主要贷款利率中，仅票据融资利率回落，而一般贷款利率和个人住房贷款利率反而略微上升，显示高利率仍是抑制制造业投资的主要因素。

消费零售增速稳健。社会消费品零售总额11.5%，低于市场和我们预期的11.6%。剔出价格因素后的实际增速10.8%，与9月持平。季调后环比增速较9月回升，显示消费增速稳健。

以上数据显示经济下行压力仍存，高利率仍是抑制投资，尤其是抑制制造业投资的重要因素，未来货币政策放松力度将继续加大。

--野村证券：

尽管中国采取了更多政策宽松举措，经济仍在减速。这表明房地产市场调整、许多上游产业产能过剩，以及企业部门过度负债等问题依然是经济增长的逆风；同时，政策刺激的效用可能已经减弱。10月份疲弱的增长，使我们对四季度GDP增速反弹至7.6%的预测面临下调压力。我们继续预计今年四季度到2015年四季度前每个季度50个基点的降准。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

经济下滑压力还是非常大，大家原本预期工业能稳定在8%左右，但10月再次出现了下探，这和投资下滑有很大关系。维持四季度经济增长7.3%的判断。

政策方面，未来还是应该“三箭齐发”稳增长，首先是降低融资成本，包括降息在内的手段推出的是越早越好；其次，应继续通过基建投资对冲经济下滑；第三，既然房地产是经济放缓的罪魁祸首、最大压力所在，因此建议可以进一步放宽房地产政策，尤其一线城市还存在不合理的限购，另外房地产交易相关税收也可以适当减免。

当然，上述都是短期的改革，中长期的话还是要靠“走出去”、靠国企改革、靠盘活土地等等，来激发经济增长活力。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

10月工业同比增速回落至7.7%，工业品通缩风险升温，生产势头仍较为疲弱。10月固定资产投资增速仍在14.4%低位，其中政策放松推动基建和地产投资反弹，但制造业投资增速降至11%的新低，反映去产能仍在继续。10月地产销量降幅大幅收窄至1.6%，新开工和土地购置面积增速大幅回升，但持续性需观察。经济下行压力未消，高融资成本仍是主要风险，后续政策宽松趋势不改。

10月零售增速11.5%，扣除价格因素实际增长10.8%，限额以上零售增速8.7%，社消名义增速和限额以上增速较9月微幅下滑，社消实际增速走平。乡村消费增速继续快于城镇，商品零售增速继续快于餐饮。通讯器材增速42.3%、继续领跑各行业，石油及制品增速仅4.3%、在各行业中殿后。必需品零售增速涨跌互现，粮食涨、服装跌，可选品中汽车依然不佳、家电继续回落，房地产相关商品中建材回升、家具回落。10月底国务院常务会议提出推进消费扩大和升级，或助于提振未来消费。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

10月份的工业增加值比9月份回落0.3个百分点，消费则相对平稳，而投资受房地产投资回落影响也在下行，显示经济整体压力仍较大，估计四季度会延续稳中趋降的态势。四季度GDP(增速)估计会降到7.2-7.3%左右，全年可能也就在7.3%左右。

从目前实际情况看，物价低，融资成本高，在政策选择上，无论是降息还是降准都属于可选项，但央行似乎更倾向选择创新工具来释放流动性，只是这些创新工具市场了解度有限，能发挥的作用也难免打了折扣。

--招商证券宏观分析师 赵可：

10月数据显示无论是投资，还是工业都在往下走，而消费的弹性也不大，前期银行出的政策对地产商去库存有帮助，但对整体投资的帮助并不大，经济仍在下行通道中。

虽然CPI目前较低，但因货币存量较大，且债务压力沉重，一定程度上限制了降息的空间，但基于稳增长压力较大的现实选择，货币政策上降准的可能性增大。

--英大证券研究所所长 李大霄：

经济数据的回落在预期之中，未出现较大偏离。总体上，经济缓慢回落的趋势还未出现根本改变。稳增长的具体政策还需增加力度，投资的力度亦要加大。最近发改委突击审批了较多项目，陆陆续续可能都会产生一定的作用。货币宽松的力度还需增加，以稳定经济增速，而趋向宽松的货币环境也会对股票市场走牛有很大的提振作用。

固定资产投资增速下滑与房地产方面表现乏力有较大的关联，总体投资还是呈现下降的趋势。消费方面总体情况尚好，但仍需刺激。目前消费对GDP的贡献比例已超过投资，这是一个很好的格局，还需要加强。

整个工业生产的形势虽然较弱，但相对来说还算稳定。工业增加值的回落与产能过剩以及企业去库存有一定的关联。总体来看，经济数据增速缓慢回落是趋势。今年的状况跟经济总量结构转型、加强环保均有一定关系。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

工业生产再度回落，低于市场预期的8%。其中产能过剩、高污染行业的工业增速回落较多，如钢铁、有色行业。这可能有部分APEC期间限产影响。值得关注的是通用、专用设备制造业的下滑也较快，分别至7.8%和3.5%，这显示企业自主生产意愿不足。相对而言，政府托底力量仍在，铁路、船舶等运输设备制造业生产增速加快，单月达到13.2%，也与国有和国有控股企业生产回升相一致。

投资数据出现低位企稳，单月制造业增长回升至10%，但整体民间投资意愿不足、政府投资稳定共存的局面没有改变。政府在公共设施、道路运输行业的投资依然是主要拉动增长的力量，而在去产能、盈利不足影响下，制造业的增长依然偏弱。

房地产数据方面，9月信贷条件放松对于短期地产市场企稳有一定帮助，如销售出现回暖，累计销售面积负增长收窄至7.9%，商品房去库周期降至13个月左右。但我们认为传导至投资回升至少需要较多条件，包括开发商现金流转好、再投资意愿回升，这在近期仍难看到。

整体来看，经济中的亮点乏善可陈，在PPI跌幅扩大，实际力量偏高情况下，我们认为降息仍是必要的政策选项。此外近期政府基建项目的批复加快也有助于托底增长。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

10月数据不是很好，工业，消费，投资都基本低于预期，9-10月，价格数据来看有些企稳，但公布的具体数据看，经济下行压力比较大，消费也在下滑，可能跟近几个季度居民收入下滑有关，从目前数据看，经济相当疲软，通缩压力增大。

10月数据可能会企稳的预期基本落空了，经济企稳难度比较大，三季度来看，进出口对GDP的贡献比较大，而从近期数据看，PMI全球都有下滑风险，四季度比三季度数据还要差一些，寄希望补库存的需求可能比较疲弱。

这样情况下，要求政策进一步放松，但考虑到明年预算法实施，地方政府也有投资抑制的作用，房地产也不好，制造业又面临普遍的产能过剩。前期调研看，企业资金比较紧张，中长期信贷还没有有效下降，要求政策进一步放松。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

整体上数值还是偏低，经济还是在筑底吧，没有明显好转的迹象。不过这也符合预期，我们也没有看到特别好的促进投资的政策。房地产政策虽然松了松，但这是个市场选择的问题，房地产投资销售也没有明显增加，市场还是一个观望态度。

政策上还是要以调结构为主。四季度去年基数偏低，这样看全年完成7.5%“左右”增长目标应该是没问题的，7.4%的可能性大些。现在我们已经进入一个结构调整的攻坚阶段，确实是需要下调经济增长的期望了。现在的问题是潜在生产率的问题，是供给问题，短期刺激政策效果有限，需要市场消化和市场出清来解决。可以认为这也是“新常态”的一种体现。

我觉得明年的经济增速可能在7%左右。投资可能在15.5%左右，工业在7~8%左右，消费在12%也差不多，那从经验上讲这对应的经济增速大概在7%。对此我认为我们也不能过分解读，7%的增速足够了，我们也没有必要再出台刺激政策。出口方面需要看外需，不是我们自己能解决的，也就在汇率方面稍微控制一下。

政策还是以稳为主，年内降息降准应该是没戏了。货币市场里流动性仍然是充裕的，问题不是没钱，而是银行风险偏好没有改变，货币传导机制没有改变，实体经济融资成本降不下来。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

投资一直在往下走，消费也比较疲弱，11月电商促销可能会对消费有帮助，但整体来看还是比较弱。工业方面也低于上半年平均八点几的增速，这可能跟APEC会议前夕大范围限产有关。

目前经济状况要比年初预期的弱，政策面还是有降息的必要。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

从投资，消费的数据看经济下行压力比想像的大，四季度政策主基调仍是稳增长。尤其是工业增加值比9月份回落0.3个百分点，固定资产投资也落至16%以下，主要与房地产投资持续下降有关。

考虑到房贷松动的救市政策是在9月底出台，政策发挥有一定滞后性，对房地产投资的牵引也会更滞后，料会在四季度慢慢显效，但因四季度基数比较高，中国经济的整体走势只能是降中趋缓。政策选择方面，货币政策该考虑降准的必要了，毕竟目前的准备金率仍维持在历史高位，而现在经济下行压力这么大，根本没有必要硬撑。而财政政策在减税，盘活存量方面仍有较大的挖掘空间。

宏观调控本身就是要逆周期而动，政策选择本身并没有道德不道德一说，降低存准也不意味着全面宽松，明年的GDP目标设定完全没有必要再定这么高。

--民生宏观团队：

10月工业增加值同比增速回落至7.7%，低于一致预期8%。缘于经济继续受房地产和制造业投资拖累，内生下行压力仍然较大，虽然基建和外需有所改善，但仍未完全对冲。

10月固定资产投资回落至15.9%，房地产投资继续下行，稳增长力度减弱和制造业投资放缓拖累固定资产投资。分项看，房地产投资同比增速继续回落至12.4%。虽然销售数据转暖，但库存高，融资紧，房地产投资短期还难见底。经济政策转向稳增长，但基建投资上升还不足以抵消房地产负面冲击，终端需求不足，产能过剩的制造业投资进一步放缓至13.5%。

1-10月社会消费品零售总额名义同比继续回落至11.5%。“三公”消费和反腐的政策冲击仍在继续，但边际弱化，限额以上单位消费品零售额同比至2.1%。地产销售相关消费，除建筑装潢外，家电、家具消费增速均有所放缓，但若房地产销售继续回暖，上述消费或会反弹。汽车消费继续回落至4.5%，反映经济增速下降已经开始影响居民消费。

无基建，不复苏的逻辑仍然成立，房地产投资短期未见底，制造业深陷产能过剩泥潭难以主动加杠杆，人民币升值强势也会抑制出口走强的空间。短期看，稳增长政策陆续出台，基建投资将继续托底经济，但APEC大范围停工或导致11月数据继续低迷。中期看，经济结构调整远未结束，明年主动下调增速目标是大概率事件。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

目前整个工业生产的形势还是比较严峻的。8月份以后整个工业保持了较为平稳的走势，这个月的工业增加值又有所回落，最重大的一点原因我觉得就是和库存有很大关系。原来旧的因素对工业生产仍然形成制约，从8,9月的数据来看，整个工业企业库存的新增量已经到达了3倍左右的阶段的高点，企业开始从增库存的阶段接入到去库存的阶段。工业增加值10月份开始回落是长期因素和短期因素共同作用的结果。

固定资产投资也是导致工业增加值下行的因素，从它本身的运行态势，还是逐步下行的走势。目前中央和地方的投资资金仍很紧张，地方债和财政收支不平衡导致政府性投资资金逐步收紧，发改委新增投资项目的作用可能要延续到后几个月，10月份目前新增投资的效果还没有显现。

本轮房地产行业是自发调整，目前还处于下行的阶段，房地产投资是逐渐走低的，房地产投资回落也导致了整个投资的下行，房地产投资对下拉作用还是比较大的。10月份，从数据来看，增量方面，房地产投资对整个固定资产投资的下拉作用是比较大的。

消费并没有出现太大的波动。四季度的形势，经济增长的下行压力还是比较大的。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

经济继续下行，四季度可能比三季度还差，投资和消费都不行，工业也再度跌到8%下方。预计经济会延续2012年以来反弹一个季度、放缓两个季度的走势。四季度继续回落的可能性很大，明年一季度可能略微反弹一些。

经济动力一直都很弱，每次都是政府出台政策能反弹一下，但政策效应已减弱。目前市场对经济放缓和政府债务都没有太大的恐慌，恰好是推动改革的好时机。对改革前景看法乐观，主要集中在国企、财税和土地等方面。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

这些数据显示，中国经济增长与前期处于同一区间，增长势头回落的态势已经确定，环比增速下降的是逐步的、有控制的，确立了软着陆的格局，虽然我们还不知道这次软着陆的终极在哪里。

我们认为目前中国经济的运行情况可以承受目前的状态，政策上还不需要大的调整。因为如果急着出政策，就意味着决策层对目前的经济增长速度是不满意的，就会向市场传达一个混淆的信号。但我们认为目前中国宏观经济的调整仍是有序的。

**相关背景**

--中国国家主席习近平称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

--习近平并表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。

--中国四季度明显加快了扩大投资的步伐，仅10月下旬至11月初发改委批复的铁路和机场投资规模就达7,000亿元人民币，同时稳定外贸鼓励进口及刺激消费的举措亦不断。

--中国总理李克强部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国央行和银监会9月30日发文，松动房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。(完)

(发稿 北京中文部; 审校 曾祥进)

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