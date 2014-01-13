分析师看中国五家新股暂缓IPO进程

1月2日，在上海一家券商的大厅内，投资者在看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透北京1月13日 -继上周五中国江苏奥赛康药业IPO(首次公开发行)突然紧急叫停后，五家深交所新股周一公告称，根据证监会最新的加强新股发行监管的措施的精神，暂缓新股发行或推迟刊登发行公告，此前预计的发行时间表也将调整。

中国近期推出市场化方向的新股发行改革措施后重启IPO，但上周五风云突变，江苏奥赛康药业于网上申购前夕暂缓发行。证监会周五表示新股发行市场化不代表放任自流，周日晚再推出加强新股发行监管的新规定。

以下为分析师评论:

--中信证券策略研究团队：

从证监会态度来看，周日新规的发布表明证监会认为大规模的存量股转让可能与发行人与投资者勾结抬高报价相关。不排除部分IPO存在此状况，证监会新规有助于部分缓解高存量股转让的状况。但是我们相信高存量股转让更为核心的原因还是在于市场投机氛围浓烈，尤其当部分股票稀缺的状况下，打新需求强烈造成的。

因此，在价值投资理念还处于雏形的初期，注册制改革不宜推进过快，如果不对IPO速度进行一定的窗口指导，可能会时不时出现稀缺股票扎堆发行的状况，尤其2014年本身新股融资压力较大，这将加剧资金供需失衡的压力。

--方正证券策略分析师 陈敏：

IPO新政的总体原则是坚持市场化与法制化取向，因此市场化与法制化应齐头并进，脱离法制化的市场化可能会带来更多的异象，目前在法制化还不是特别完善的情况下过快的推行在市场化，可能会带来更多的乱象。如奥赛康事件，说明制度上可能有漏洞，如果按市场化举措去进行，按规则办事，程序上是没有问题的，因此法制化上可能需要进一步跟进。

--爱建证券市场策略部 侯英民：

监管层推出老股转让的初衷，是希望增加公开流通的比例，从而防止“三高问题”，但是奥赛康高昂的发行价、大比例的老股转让依然让市场议论纷纷，这或也使得行政之手不得不重新出场，可以确定的是监管层对于第一批发行的新股示范效应极为重视。由于需要补交2013年年报的因素，市场密集发行的状况短期或有所缓解，但如果管理层不能从根本上解决市场痼疾的话，那也仅仅是为市场注入一剂强心针，其效果将极为有限。

相关背景:

--证监会周日晚间发布的最新监管措施称，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。

--中国证监会周五称，新股发行市场化不代表放任自流，不能有操纵新股价格的行为，要公平合理的设定新股，老股的发行比例。

--中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。江苏奥赛康药业股份有限公司在网上申购在即时公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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