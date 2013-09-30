上海自贸区尝试服务业自由化 将推动中国经济发展--法兴

路透上海9月30日 - 法兴银行中国经济师姚炜周一发布报告称，目前有两股力量将塑造中国经济的未来--去杠杆化和改革。通过上海自贸区的建设，在服务业推行自由化，是未来几年推动中国经济发展的关键改革举措。

报告称，建立自贸区的目的是寻找进一步放宽商业管制的办法、积极推进服务业扩大开放，以及摸索试验促进投资的新途径。目前规划出的架构看起来前景光明，但很多举措的细节内容要在六个月至一年之后才能出台。与先前所有的经济试点一样，自贸区项目也将是边摸索边推行的，因而将经历不断的改进。

从现有情况看，利率自由化、货币兑换和资本项目在自贸区的开放似乎被排在了后面，至少在初期阶段。这样做其实也有道理，大家不应对此感到失望。如果一个经济体只在它的某个地域推行金融市场自由化，那么只要是有关于资本流动和/或金融市场价格，就会导致套利机会，从而常常引发金融市场的投机行为。

但是，大家也并不特别担心出现外资因服务业的优惠政策而争先恐后地离开大陆其他城市或省份、涌入上海自由贸易区的情况。因为服务是不可交易的，对于上海来说，这未必就是一场在未来发展中抢占先机的零和博弈。

中国的服务业在整个经济体内表现得无足轻重。多数新兴国家和发达国家的服务业通常会占到GDP（国内生产总值）的55-60%，中国将重心转到服务业的发展上，应该可以对提升整个经济的效能有所助益。

发展服务业的另一大优势在于它对家庭收入增长的贡献。一般来说，对于每个单位的产出，服务业比制造业平均需要雇佣更多的人手，而且工资水平也要高一些。这说明服务业和消费品行业之间有着密切的联动关系。

对于中国来说，要加速服务业的发展，一个明显的办法就是放宽管理和消除垄断。在上海这个具有重大战略意义的城市搞自由贸易区的试点，表明中国的决策者们已经打算在全国范围内更快、更早地推行经济自由化，这一动向可能在不远的将来为大家带来惊喜。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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