分析师观点：市场对美国总统大选结果的反应

路透11月6日电---美国现任总统奥巴马与共和党候选人罗姆尼之间进行的选战即将分出胜负.标准普尔500指数期货自投票结果开始公布以来即下跌,目前跌幅为9.7点.

美国几家电视网称,现任总统奥巴马赢得了威斯康星州和宾夕法尼亚州的胜利.

以下为分析师评论摘要:

OFFIT CAPITAL投资总监TODD PETZEL:

无论谁最终坐上总统宝座,政府内部意见分歧的局面,都需要各方进行大量的协商和讨价还价以应对财政悬崖问题.尽管如此,短期内出台的一些"顺势而为"的举措将令市场感到紧张,也让企业不愿针对国内作出重大的财务承诺.这很难称得上是对实质经济增长或投资回报最有利的结果.

ADER投资管理公司创立者JASON ADER,罗姆尼支持者:

看起来奥巴马将取得胜利,国会两院也将继续由民主党与共和党分别控制,因此可能不会有什麽重大进展,似乎选举的最终结果是"维持现状".如果奥巴马真的获胜,其面对的真正挑战是弥合他与国会之间的分歧,尽力做到不偏不倚.

LPL FINANCIAL投资战略师兼分析师JOHN CANALLY:

市场中的传言是民调失真,罗姆尼会赢得大选,我觉得那可能会推高市场.而现在调查显示的是总统奥巴马领先,或者说难分高下,这可能会是造成(将来下跌)的原因之一.

DOUBLELINE CAPITAL全球发达国家信贷部门主管BONNIE BAHA:

中美股市都下跌.令人好奇的是,中国市场正在消化罗姆尼获胜的可能性,而美国市场则预期奥巴马胜出.不知道债券期货市场的预期是什麽.这很关键.佛罗里达和俄亥俄还没出结果,但奥巴马在宾夕法尼亚州已经获胜.本次大选有可能会有三个甚至更多州重演佛罗里达风波.

纽约BLACKBAY GROUP主管TODD SCHOENBERGER:

期货市场目前出现卖压,因为到了夜间仍可能不会出现明确的赢家.我们不希望佛罗里达州再次成为决胜关键,而目前看来我们可能会回到布什(布希)和戈尔(高尔)2000年决战的状况.

这好像往事重演.一大问题在於佛罗里达州的选票差距在1%之内,将会自动启动重计选票.我们不希望等了好几天才知道结果.华尔街最痛恨的就是不确定性.周二美股上涨,因为我们认为这样的乱局不会发生.

我正把一些注意力放在参众两院选举结果上,但我们得要见到参议院控制权的出现变化,才会使得奥巴马推动的医保改革遭到推翻,就算罗姆尼胜选也是如此.这看起来不会实现,但若参众两院的领导态势不变,则暗示我们将会见到僵局延续.(完)

--编译 徐文焰/梁瑞雪/张明钧;审校 郑茵/白云/高琦/于春红

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