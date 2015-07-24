安邦保险2.06亿欧元收购比利时银行 收购荷兰险企亦获批复

路透北京7月24日 - 新华社周四报导称，安邦保险与比利时德尔塔·劳埃德银行已达成收购协议，安邦保险最终以2.06亿欧元收购对方100%股权，低于此前双方公布的2.19亿欧元交易价。

安邦集团网站信息显示，2014年12月16日，安邦保险集团股份有限公司宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行。这是安邦集团继收购比利时百年保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购的比利时金融机构。

德尔塔·劳埃德银行开业至今已260多年，主要面向高端私人银行和企业客户，提供存贷款和资产管理等金融产品和服务。该银行亦是安邦集团此前已收购的FIDEA保险公司的重要银行合作伙伴。

另外，中国保监会网站周四公布，同意安邦保险集团公司收购荷兰REAAL N.V.保险公司100%的股权。

根据《关于安邦人寿保险股份有限公司收购荷兰REAAL N.V.保险公司的批复》，保监会要求安邦保险集团公司按照有关规定办理相关手续。

安邦保险海外收购动作频繁。早在今年2月，安邦集团宣布正式收购韩国东洋人寿并保持东洋人寿上市地位。这是中国公司首次进入韩国保险市场。

安邦保险早前表示，未来还将继续在全球范围内寻找合适的投资机会，按照既定的国际化战略，整合全球资源，逐步搭建全球网络，为客户提供综合金融服务。

安邦保险是中国保险行业综合性大型集团公司之一，总资产规模达到7000多亿元。集团旗下拥有财产险公司、寿险公司、健康险公司、养老险公司、资管公司、金融租赁公司和银行等10多家子公司。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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