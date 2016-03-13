中国安邦保险65亿美元收购酒店企业Strategic Hotels--消息

路透纽约3月12日 - 知情消息人士周六表示，中国安邦保险集团同意斥资约65亿美元收购Strategic Hotels & Resorts。在收购纽约华尔道夫酒店后，安邦保险继续扩大在美国酒店业的投资。

该交易说明，中国企业对美国地产行业的兴趣不减。就在三个月前，私募股权公司黑石集团以约60亿美元将Strategic Hotels收归囊中。

消息人士要求匿名，因为交易尚未公开。安邦和Strategic Hotels未回复置评要求，黑石也拒绝发表评论。彭博周六稍早率先报导该交易。

Strategic Hotels的资产包括位于宾夕法尼亚大道的华盛顿特区四季酒店(Four Seasons Washington, D.C)，旧金山联合广场的圣弗兰西斯威斯汀酒店(Westin St. Francis)，以及加州奥兰治县的尼古湖丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton Laguna Niguel)。

安邦2014年以19.5亿美元从希尔顿酒店集团(HLT.N)手中收购了华尔道夫酒店，这是美国酒店史上按每间客房计算的最高收购价之一。该交易在2015年2月完成。

黑石收购Strategic Hotels时，后者持有由顶级酒店连锁业者运营的19家酒店，这些运营者包括凯悦酒店(Hyatt Hotels Corp)(H.N)、洲际酒店(InterContinental Hotels)(IHG.L)和万豪国际酒店(Marriott International)(MAR.O)。

据芝加哥全球地产经纪和顾问服务公司JLL数据，2011年和2012年时，中国企业在酒店业投资分别只有1.6亿和1.3亿美元，之后投资不断上升。

安邦在11月同意以约15.7亿美元收购美国信保人寿保险公司(Fidelity & Guaranty)(FGL.N)。(完)