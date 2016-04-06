中国安邦称将收购安联旗下韩国部分业务 需待监管批准

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透首尔4月6日 - 中国安邦保险集团及德国保险商安联(ALVG.DE)周三发表联合声明称，安邦已签署协议收购安联旗下韩国部分业务，规模未披露。
声明称，安邦将收购安联旗下韩国寿险业务Allianz Life Insurance Korea和资产管理业务Allianz Global Investors Korea。该交易尚有待当地监管部门批准。
据韩国经济新闻周三稍早援引保险业未具名知情人士的消息报导，安邦已同意以大约2,500亿韩元(2.16亿美元)购买安联的韩国寿险业务。 (完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。