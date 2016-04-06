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国际财经 | 2016年 4月 6日 星期三 15:23 BJT

中国安邦称将收购安联旗下韩国部分业务 需待监管批准

路透首尔4月6日 - 中国安邦保险集团及德国保险商安联(ALVG.DE)周三发表联合声明称，安邦已签署协议收购安联旗下韩国部分业务，规模未披露。

声明称，安邦将收购安联旗下韩国寿险业务Allianz Life Insurance Korea和资产管理业务Allianz Global Investors Korea。该交易尚有待当地监管部门批准。

据韩国经济新闻周三稍早援引保险业未具名知情人士的消息报导，安邦已同意以大约2,500亿韩元(2.16亿美元)购买安联的韩国寿险业务。 (完)

(编译 刘秀红；审校 郑茵)

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