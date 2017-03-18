安邦集团未来或与德国安联保险合作投资绿色能源等项目--董事长

路透北京3月18日 - 中国安邦保险集团董事长吴小晖周六表示，很看好欧洲未来的发展，中国和欧洲的合作会带来很好的裂变，安邦未来有可能与德国安联保险(ALVG.DE)合作在中国投资风电、绿色能源和基础设施等项目。

他在2017中国发展高层论坛上表示，欧洲和中国结合有很大的优势。欧洲有很多品牌，中国有加工和生产的能力，这两者结合会产生巨大的裂变效应，欧洲还有很好的非常便宜的低利率的资金，可以与中国很便宜的人力资本结合。

“如果说欧洲能跟中国结合，我相信黑天鹅出现的概率是很小的，一定是白天鹅。”他分析称，现在都在分析欧洲黑天鹅发生的概率，多数人都悲观的时候，他还是比较乐观。

他并认为，欧洲有很多便宜的东西，有值得安邦去投资的很便宜的资产，可以用很低的成本去买入一个技术很好的公司，加以改造，注入中国因素，注入企业成本改造，就能发生很大的改变。（完）