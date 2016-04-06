中国安邦同意收购安联的韩国寿险业务--韩国经济新闻

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透首尔4月6日 - 据韩国经济新闻周三报导，中国安邦保险已签订协议，以大约2,500亿韩元(2.16亿美元)收购德国安联(ALVG.DE)的韩国寿险业务。
报导援引保险业未具名知情人士的消息称，安联和安邦于周二签署了协议，安邦、安联和安邦控股的Tongyang Life Insurance(082640.KS)计划周三前往当地金融监管部门，对交易协议做出解释。
未能立即联系到安联韩国部门的发言人。安联将韩国寿险业务挂牌出售，是在艰难的低利率环境下调整全球业务的部分举措。(完)
(编译 王颖；审校 陈宗琦)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)