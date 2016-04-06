中国安邦同意收购安联的韩国寿险业务--韩国经济新闻

路透首尔4月6日 - 据韩国经济新闻周三报导，中国安邦保险已签订协议，以大约2,500亿韩元(2.16亿美元)收购德国安联(ALVG.DE)的韩国寿险业务。

报导援引保险业未具名知情人士的消息称，安联和安邦于周二签署了协议，安邦、安联和安邦控股的Tongyang Life Insurance(082640.KS)计划周三前往当地金融监管部门，对交易协议做出解释。

未能立即联系到安联韩国部门的发言人。安联将韩国寿险业务挂牌出售，是在艰难的低利率环境下调整全球业务的部分举措。(完)