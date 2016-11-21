独家：安邦保险洽谈向黑石集团购买23亿美元日本房地产--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月21日 - 据两位参与磋商的消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈从美国黑石集团(BX.N)手中购买高达23亿美元日本住宅物业资产，这将是全球金融危机以来日本最大的一笔房地产交易。
消息人士称，黑石集团正在商谈物业资产出售事宜，这些资产从投资者处购买，包括2014年与美国通用电气(GE)(GE.N)一次交易中获得的资产。两位消息人士不愿具名。
其中一位消息人士称，目前磋商已进入深入阶段。
这将是安邦首次跨入日本房地产业。安邦去年竞购房地产资产管理公司Simplex Investment，但不敌日本开发商Hulic Co(3003.T)。
黑石一名主管拒绝置评。安邦主管并未立即评论。
消息人士称，这笔交易可能卖得约2,600亿日圆，为2007年摩根士丹利(MS.N)以2,810亿日圆向全日本空输(9202.T)买下13家旅馆以来，日本最大一笔房地产交易。
黑石打算出售的资产，多是面向中产阶层的公寓楼。其中一些位于日本最大的城市东京、名古屋和大阪，是黑石2014年从通用电气旗下地产部门手中以1,900亿日圆买入的。黑石从其他投资人处买来的住宅资产，也是交易的一部分。
尚不清楚这宗交易将给黑石带来带来多大的投资回报。
安邦拥有价值逾8,000亿元人民币(1,160亿美元)资产。3月时安邦也是从黑石手中，作价65亿美元收购Strategic Hotels & Resorts，扩大其美国酒店资产。
纽约著名的华尔道夫酒店也是安邦麾下资产。(完)
(编译 刘秀红/蔡美珍/艾茂林; 审校 蔡美珍/于春红/白云)
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