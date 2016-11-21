独家：安邦保险洽谈向黑石集团购买23亿美元日本房地产--消息

路透东京11月21日 - 据两位参与磋商的消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈从美国黑石集团(BX.N)手中购买高达23亿美元日本住宅物业资产，这将是全球金融危机以来日本最大的一笔房地产交易。

消息人士称，黑石集团正在商谈物业资产出售事宜，这些资产从投资者处购买，包括2014年与美国通用电气(GE)(GE.N)一次交易中获得的资产。两位消息人士不愿具名。

其中一位消息人士称，目前磋商已进入深入阶段。

这将是安邦首次跨入日本房地产业。安邦去年竞购房地产资产管理公司Simplex Investment，但不敌日本开发商Hulic Co(3003.T)。

黑石一名主管拒绝置评。安邦主管并未立即评论。

消息人士称，这笔交易可能卖得约2,600亿日圆，为2007年摩根士丹利(MS.N)以2,810亿日圆向全日本空输(9202.T)买下13家旅馆以来，日本最大一笔房地产交易。

黑石打算出售的资产，多是面向中产阶层的公寓楼。其中一些位于日本最大的城市东京、名古屋和大阪，是黑石2014年从通用电气旗下地产部门手中以1,900亿日圆买入的。黑石从其他投资人处买来的住宅资产，也是交易的一部分。

尚不清楚这宗交易将给黑石带来带来多大的投资回报。

安邦拥有价值逾8,000亿元人民币(1,160亿美元)资产。3月时安邦也是从黑石手中，作价65亿美元收购Strategic Hotels & Resorts，扩大其美国酒店资产。

纽约著名的华尔道夫酒店也是安邦麾下资产。(完)