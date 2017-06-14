安邦保险称董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职

路透上海6月14日 - 中国大型保险公司--安邦保险集团周三早间发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。

安邦保险未透露更多细节。

5月初国内知名财经杂志《财新周刊》刊登长文披露2014年安邦两次巨额增资的幕后，称吴小晖在浙江老家的亲属团已控制了这家近年来高速成长的保险企业。安邦集团则多次发表声明，认为财新文章是对安邦的抹黑及侵犯吴小晖个人名誉权，5月末安邦还对该篇文章的作者提起诉讼。

中国保监会5月初宣布，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其三个月内申报新产品。而6月初，英国《金融时报》报导引述与吴小晖有业务往来的人士透露，吴小晖已被限制离境，但其后亦被安邦否认。（完）