安邦保险称董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月14日 - 中国大型保险公司--安邦保险集团周三早间发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。
安邦保险未透露更多细节。
5月初国内知名财经杂志《财新周刊》刊登长文披露2014年安邦两次巨额增资的幕后，称吴小晖在浙江老家的亲属团已控制了这家近年来高速成长的保险企业。安邦集团则多次发表声明，认为财新文章是对安邦的抹黑及侵犯吴小晖个人名誉权，5月末安邦还对该篇文章的作者提起诉讼。
中国保监会5月初宣布，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其三个月内申报新产品。而6月初，英国《金融时报》报导引述与吴小晖有业务往来的人士透露，吴小晖已被限制离境，但其后亦被安邦否认。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。