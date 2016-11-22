安邦资产两日内买入3.63亿股中国建筑 未来将继续择机增持

路透上海11月22日 - 中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一晚公告，在安邦资产提出一年内增持最少1亿股后的两日内，已通过二级市场买入3.63亿股公司股票。安邦资产并表示，本次增持计划尚未完成，后续将根据证券市场整体状况，以及中国建筑的发展和股票价格情况等继续增持。

公告显示，截至周一(21日)，安邦资产持有中国建筑普通股18.627亿股，占公司普通股总股本的6.21%。

公告强调本次拟增持股份的目的为：出于对中国建筑未来发展的看好，推动保险资金通过资本市场进入实体经济，支持国家基础设施建设和民生工程建设，获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值。

截至上周四(17日)，安邦资产持有中国建筑股票15亿股，投入资金规模约100亿元人民币，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线；上周五(18日)晚间，安邦资产提出自当日起12个月内，增持不低于1亿股中国建筑股份。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。

中国建筑周一收报8.50元，过去一个月累计上涨15%。(完)

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