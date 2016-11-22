安邦资产两日内买入3.63亿股中国建筑 未来将继续择机增持

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一晚公告，在安邦资产提出一年内增持最少1亿股后的两日内，已通过二级市场买入3.63亿股公司股票。安邦资产并表示，本次增持计划尚未完成，后续将根据证券市场整体状况，以及中国建筑的发展和股票价格情况等继续增持。
公告显示，截至周一(21日)，安邦资产持有中国建筑普通股18.627亿股，占公司普通股总股本的6.21%。
公告强调本次拟增持股份的目的为：出于对中国建筑未来发展的看好，推动保险资金通过资本市场进入实体经济，支持国家基础设施建设和民生工程建设，获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值。
截至上周四(17日)，安邦资产持有中国建筑股票15亿股，投入资金规模约100亿元人民币，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线；上周五(18日)晚间，安邦资产提出自当日起12个月内，增持不低于1亿股中国建筑股份。
中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。
中国建筑周一收报8.50元，过去一个月累计上涨15%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。