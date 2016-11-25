安邦资产进一步增持中国建筑 持有30亿股占比升至10%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透上海11月25日 - 中国建筑(601668.SS)周四晚间公告，安邦资产通过旗下资管产品，持有公司30亿股普通股，占总股本比例上升至10%。这是后者在连续增持中国建筑，且收到上海证券交易所问询函尚无答复后的最新进展。
中国建筑表示，本次权益变动属于增持，未触及要约收购，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
截止11月18日，安邦资产持有中国建筑15亿股，占总股本5%；同时称未来12个月将继续增持不少于1亿股。其后，在两个交易日内买入中国建筑约3.63亿股，增持数量已超过计划增持数量的下限，并称本次增持计划尚未完成。
对于安邦资产两日内大幅增持，上交所发出问询函要求其再次确认，此前“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”的增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。
中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。
中国建筑周四收报9.06元人民币，过去一个月累计上涨20%。(完)
参看详情，可点选上海证交所 here
(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。