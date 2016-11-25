安邦资产进一步增持中国建筑 持有30亿股占比升至10%

路透上海11月25日 - 中国建筑(601668.SS)周四晚间公告，安邦资产通过旗下资管产品，持有公司30亿股普通股，占总股本比例上升至10%。这是后者在连续增持中国建筑，且收到上海证券交易所问询函尚无答复后的最新进展。

中国建筑表示，本次权益变动属于增持，未触及要约收购，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

截止11月18日，安邦资产持有中国建筑15亿股，占总股本5%；同时称未来12个月将继续增持不少于1亿股。其后，在两个交易日内买入中国建筑约3.63亿股，增持数量已超过计划增持数量的下限，并称本次增持计划尚未完成。

对于安邦资产两日内大幅增持，上交所发出问询函要求其再次确认，此前“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”的增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。

中国建筑周四收报9.06元人民币，过去一个月累计上涨20%。(完)

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