安邦资产未来12个月拟择机增持至多35亿股中国建筑股票

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月26日 - 在周四二度举牌、持有中国建筑(601668.SS)10%股票后，中国安邦保险集团旗下安邦资产管理公司周五晚间表示，未来12个月将在合适的情况下继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。
据中国建筑刊登在上海证交所网站的公告，安邦资产称，公司持续购入中国建筑股份，主要出于对中国实体经济和对中国建筑未来发展的看好，支持国家基础设施建设和民生工程建设，以期获得长期稳定的财务回报。
截止周四（24日），安邦资产通过旗下资管产品持有中国建筑30亿股。若未来安邦资产继续增持至多35亿股，其在中国建筑的持股比例最高将达21.67%。
对于安邦资产近期持续购入中国建筑股票，上海证交所稍早发出问询函要求其再次确认，此前“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”的增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。
安邦资产在对上证所问询函的回复中强调，增持中国建筑的目的是为了获得稳定的财务回报，关于管理事项完全以上市公司及全体投资者利益最大化为前提决定。
中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。中国建筑旗下拥有中国海外发展(0688.HK)、中国建筑国际(3311.HK)等多家上市公司。
中国建筑周五收报9.39元人民币，涨3.64%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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