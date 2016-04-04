（修正）焦点：安邦放弃收购喜达屋 中国企业海外并购又遇挫折

2010年10月13日，透过镜片看到的美元和人民币纸币。 REUTERS/Nicky Loh

（修正电头日期，应该是4月”1日“非”4日“）

路透4月1日 - 安邦保险本周令人意外地放弃对喜达屋HOT.N140亿美元的收购计划，这对中国企业收购北美和欧洲资产前所未见的势头产生广泛影响。

喜达屋周五最新披露，安邦保险董事长吴小晖3月29日还致电喜达屋执行长Thomas Mangas，称安邦收购财团需要“几天时间”敲定收购提议。

但在3月31日下午，安邦财团的法律顾问通知喜达屋的法律顾问，称安邦牵头的财团放弃竞购喜达屋。

两周来安邦与J.C. Flowers & Co和中国私募股权公司春华资本(Primavera Capital)距离成功收购喜达屋近在咫尺，不过如今已落幕。

“尽管安邦已决定放弃收购喜达屋，但还不能算失败，”春华资本董事长胡祖六对(Fred Hu)路透表示。

从半导体和工业设备到金融服务和房地产，中国对西方企业表现出没有最多，只有更多的收购兴趣，推动中国今年迄今的海外跨国并购额达到1,011亿美元，几乎超过了去年创下的全年纪录水平1,095亿美元

喜达屋周一才刚刚表示，安邦最新的收购要约“比较有可能”优于它与万豪达成的现金股票交易，但安邦突然改变主意，这加大了对许多中国企业在收购方面或许是想得到却做不到的担忧。

“想要在美国获得成功，中国企业将必须采取美国式的治理方式和高透明度。要是在不采取更开放风格的情况下，达成超大型并购交易将会很难，所以我们或许只会看到一些中等规模的交易，除非中国企业做出改变，”密西根大学ROSS商学院的教授Erik Gordon说。

可以肯定的是，今年迄今为止全球最大的并购交易是中国企业达成的：中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)。

不过，有一些中国企业在让西方同行相信他们是可靠的并购交易对手方面遇到了麻烦。

例如本周稍早，美国基因排序产品生产商Affymetrix就以融资和监管风险为由，拒绝了由公司一些前高管提出的收购出价，即便这些由中国一家投资公司提供资金来源的高管所提出价，高于当前由赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)(TMO.N)提出的交易计划。

投资银行家和律师指出，安邦一例可能使美国及欧洲企业董事会更加质疑中国买家的收购能力及动机。

**对于喜达屋意图的疑虑**

喜达屋3月18日曾宣称，安邦之前所提每股78美元现金收购价优于万豪的出价。这意味喜达屋认为其财源充分，并预期可通过美国外资审议委员会(CFIUS)的审查。

然而，万豪3月21日提高出价，而喜达屋在3月28日则披露每股82.75美元的新报价回应。为让喜达屋认为其出价更优，安邦料将确定这个新报价[nL3S17039S]。

安邦周四表示，基于“市场考量”退出收购，但并未详细说明。安邦的私募股权伙伴--春华资本胡祖六说，即便万豪并未宣布更高的出价，但安邦为避免长时间的出价战而退出。

“我们没有什么其他渠道得知事情的真相，不过基于喜达屋告诉我们的情况，安邦并没有作出相应的保证或安排，让喜达屋董事会相信每股82.75美元的报价真实可靠，”万豪国际执行长Arne Sorenson在电话会议中对投资者和分析师表示。

安邦牵头财团的消息人士则表示，安邦开始担心，喜达屋无意宣布其最新出价为优，而是在故意拖延时间，等万豪国际抛出新报价。

然而喜达屋方面的消息人士称，安邦周一并未按照承诺拿出最新出价的融资保证，并且此后也没有同喜达屋沟通，直到周四撤回出价。

中国财经刊物财新上个月报导称，中国保险监管机构或将否决安邦收购喜达屋，因为收购会导致安邦保险境外投资占总资产的比重突破15%的上限。

喜达屋执行长Mangas为该公司先前宣布安邦的最初报价为优做了辩护，称他认为安邦及其董事长吴小晖“非常值得信任”。

“他们作出了巨大努力说服我们的董事会。他们行动迅速，而且在如何与我们合作以迅速达成协议方面十分精明，”Mangas表示。

安邦海外收购交易图表：tmsnrt.rs/1pI1os9

十大酒店业并购交易图表：reut.rs/1XqTRsr

买方放弃的主要美国跨境并购交易图表：reut.rs/1N0qlEy (完)