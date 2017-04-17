独家：中国安邦收购信保人寿料将以失败告终--消息人士

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透4月16日 - 知情消息人士周日称，中国安邦保险集团将让以16亿美元收购美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life) (FGL.N)的协议终止，因无法获得所需的全部监管批准。
这让人对安邦在美国展开并购的决心产生怀疑。去年该公司放弃以140亿美元收购喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N。
喜达屋最后被万豪国际(Marriott International) (MAR.O)收购。
虽然安邦对信保人寿的收购获得了美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，但该案恐无法获得一些美国州级监管部门的批准。
信保人寿与安邦于2015年11月签订的并购协议原本是在2月8日到期，信保人寿已将其延长至4月17日。如果安邦能在4月17日前获得爱荷华州金融监管机构的公开听证会，则该协议本来应该延长至5月31日。
但消息人士表示，安邦并不符合进一步延长期限的条件，此外还需要取得纽约金融监管机构的批准，但安邦已放弃这一努力。
由于近期进展事属机密，消息人士要求不具名。
消息人士并未解释何以安邦在美国外资审议委员会(CFIUS)过关后，却未能通过州一级监管机构的审批，但指安邦因为一些披露要求而却步。
信保人寿不予置评；安邦未立即回覆置评要求。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 白云/郑茵)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。