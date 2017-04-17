独家：中国安邦收购信保人寿料将以失败告终--消息人士

路透4月16日 - 知情消息人士周日称，中国安邦保险集团将让以16亿美元收购美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life) (FGL.N)的协议终止，因无法获得所需的全部监管批准。

这让人对安邦在美国展开并购的决心产生怀疑。去年该公司放弃以140亿美元收购喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N。

喜达屋最后被万豪国际(Marriott International) (MAR.O)收购。

虽然安邦对信保人寿的收购获得了美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，但该案恐无法获得一些美国州级监管部门的批准。

信保人寿与安邦于2015年11月签订的并购协议原本是在2月8日到期，信保人寿已将其延长至4月17日。如果安邦能在4月17日前获得爱荷华州金融监管机构的公开听证会，则该协议本来应该延长至5月31日。

但消息人士表示，安邦并不符合进一步延长期限的条件，此外还需要取得纽约金融监管机构的批准，但安邦已放弃这一努力。

由于近期进展事属机密，消息人士要求不具名。

消息人士并未解释何以安邦在美国外资审议委员会(CFIUS)过关后，却未能通过州一级监管机构的审批，但指安邦因为一些披露要求而却步。

信保人寿不予置评；安邦未立即回覆置评要求。(完)