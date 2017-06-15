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中国财经 | 2017年 6月 15日 星期四 16:44 BJT

中国当局要求银行业暂停与安邦保险的业务往来--彭博

路透北京6月15日 - 彭博周四报道，中国当局要求银行业暂停与安邦保险集团的业务往来。昨天安邦称，其董事长吴小晖因个人原因暂不能履职，但有报道称他已经被带走。

彭博的报道援引未署名消息人士，也未详细说明当局要求暂停的是哪种业务往来。

安邦保险发言人称，该公司的产品仍在通过银行渠道销售。

上月中国保监会禁止安邦人寿保险申请发行新产品三个月。

中国银监会暂未回复路透的置评请求。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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