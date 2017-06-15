中国当局要求银行业暂停与安邦保险的业务往来--彭博

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月15日 - 彭博周四报道，中国当局要求银行业暂停与安邦保险集团的业务往来。昨天安邦称，其董事长吴小晖因个人原因暂不能履职，但有报道称他已经被带走。
彭博的报道援引未署名消息人士，也未详细说明当局要求暂停的是哪种业务往来。
安邦保险发言人称，该公司的产品仍在通过银行渠道销售。
上月中国保监会禁止安邦人寿保险申请发行新产品三个月。
中国银监会暂未回复路透的置评请求。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。