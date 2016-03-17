独家：中国安邦聘请代理公司助其竞购喜达屋--消息人士

路透3月17日 - 了解情况的消息人士称，中国安邦保险集团已聘请一家代理公司，就喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)HOT.N的股东如何看待该公司128亿美元的收购出价，以及如何准备后续的行动提供顾问服务。

虽然喜达屋尚未决定是拒绝还是就该出价展开进一步讨论，但安邦此举凸显出其破坏喜达屋与万豪国际(Marriott International)(MAR.O)联姻的决心。

中国企业通常不愿恶意收购美国企业，因为可能面临政治与监管阻力。消息人士本周称，没有迹象显示安邦打算在现阶段挑战喜达屋董事会。

消息人士称，安邦聘请了代理公司Georgeson，后者已开始接触喜达屋的股东。消息人士还表示，安邦将根据喜达屋对其出价的反应决定下一步。

消息人士要求不具名，因为一切还需保密。

安邦拒绝置评。喜达屋、万豪国际和Georgeson未理解回应置评请求。

喜达屋曾表示，收到了万豪国际的豁免书，允许其与安邦牵头财团展开协商。豁免书将于周四午夜到期，不过可以延期。

万豪国际去年11月签署的现金加股票收购协议，对喜达屋的估值为每股67.79美元。安邦牵头财团的出价为每股76美元现金；财团中还包括私募股权公司J.C. Flowers & Co以及春华资本集团(Primavera Capital Group)。

熟悉情况的消息人士先前曾表示，美国外资审议委员会(CFIUS)或将对安邦可能收购喜达屋的交易展开全面审查，但不太可能加以阻挠。

万豪国际已表示，仍决意与喜达屋达成现金加股票交易，若能成功将缔造全球最大的连锁酒店企业。(完)