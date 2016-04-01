独家：安邦合伙人称放弃喜达屋是为避免陷入持久竞购战

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国安邦保险集团所组建财团的其中一名合伙人周五称，安邦放弃对喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N 140亿美元收购计划，是为了避免陷入持久的竞购战。
安邦保险意外放弃竞购喜达屋，从而为另一竞标方--万豪国际(Marriott International)(MAR.O)收购喜达屋铺平道路。
为竞购喜达屋，安邦此前联合中国私募股权公司春华资本(Primavera Capital)和全球收购公司J.C. Flowers & Co组建为财团。
春华资本主席胡祖六在发给路透的一封电邮声明中称，尽管安邦看中了喜达屋的高端全球性酒店组合，但最终还是选择了克制。
曾供职于高盛(GS.N)的胡祖六表示，安邦拥有达成这种或更高规模交易的兴致和财务资源，但前提是要具备可实现长远财务发展的合适条款。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。