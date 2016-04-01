独家：安邦合伙人称放弃喜达屋是为避免陷入持久竞购战

路透北京4月1日 - 中国安邦保险集团所组建财团的其中一名合伙人周五称，安邦放弃对喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N 140亿美元收购计划，是为了避免陷入持久的竞购战。

安邦保险意外放弃竞购喜达屋，从而为另一竞标方--万豪国际(Marriott International)(MAR.O)收购喜达屋铺平道路。

为竞购喜达屋，安邦此前联合中国私募股权公司春华资本(Primavera Capital)和全球收购公司J.C. Flowers & Co组建为财团。

春华资本主席胡祖六在发给路透的一封电邮声明中称，尽管安邦看中了喜达屋的高端全球性酒店组合，但最终还是选择了克制。

曾供职于高盛(GS.N)的胡祖六表示，安邦拥有达成这种或更高规模交易的兴致和财务资源，但前提是要具备可实现长远财务发展的合适条款。(完)