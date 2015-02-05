安邦保险将收购韩国东洋人寿控股权--韩国经济新闻

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透首尔2月5日 - 一家韩国报纸周四报导，中国安邦保险集团已经签订初步协议，将以大约1.1兆(万亿)韩元(10.1亿美元)收购韩国东洋人寿(Tong Yang Life Insurance)(082640.KS)控股权。
韩国经济新闻报导，安邦保险已签署一份谅解备忘录，收购韩国私募股权公司Vogo Investment所持的57.5%东洋人寿股权。报导中并未引述特定消息来源。东洋人寿为韩国第八大寿保险公司。
未能即时联络到Vogo与安邦保险的高层置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
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