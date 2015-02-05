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中国财经 | 2015年 2月 5日 星期四 08:57 BJT

安邦保险将收购韩国东洋人寿控股权--韩国经济新闻

路透首尔2月5日 - 一家韩国报纸周四报导，中国安邦保险集团已经签订初步协议，将以大约1.1兆(万亿)韩元(10.1亿美元)收购韩国东洋人寿(Tong Yang Life Insurance)(082640.KS)控股权。

韩国经济新闻报导，安邦保险已签署一份谅解备忘录，收购韩国私募股权公司Vogo Investment所持的57.5%东洋人寿股权。报导中并未引述特定消息来源。东洋人寿为韩国第八大寿保险公司。

未能即时联络到Vogo与安邦保险的高层置评。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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