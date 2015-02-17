中国安邦保险斥资10亿美元收购韩国东洋人寿控股权（更新版）

中国强烈质疑欧委会对中国产热轧板卷反补贴案裁决的正当性
路透北京5月5日 - 针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。
(新增东洋人寿官方声明和交易细节)
路透首尔2月17日 - 韩国第八大人寿保险公司东洋人寿(082640.KS)周二表示，中国安邦保险集团同意斥资1.13万亿(兆)韩元(9.98亿美元)，获取东洋人寿的控股权。
东洋人寿在提交给监管机构的文件中称，安邦这次将从三位独立投资者手中购入东洋人寿总计63%的股权，每股支付16,700韩元。安邦计划从韩国私募股权投资公司Vogo Investment那里购得57.5%的东洋人寿股份，另外还将购入两位少数股东持有的股票。安邦目前正积极开展并购活动。
无法立即联系到安邦人员对此事发表官方评论。
据熟悉内情的一位消息人士透露，一旦该交易获得韩国监管者的批准，安邦还将向出售方支付额外的3,390亿韩元。该人士未获授权与媒体谈论此事，因此没有具名。
消息人士在周二稍早对路透表示，这些股权的卖方和买方预计都将在2月底以前向中国和韩国监管机构提请批准，希望能够在5月末或6月完成交易。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
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