（更正）中国安邦保险斥资10亿美元收购韩国东洋人寿控股权

中国将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部
路透北京5月3日 - 中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。
(更正：第四段所述金额应为“339亿韩元”；新增东洋人寿官方声明和交易细节)
路透首尔2月17日 - 韩国第八大人寿保险公司东洋人寿(082640.KS)周二表示，中国安邦保险集团同意斥资1.13万亿(兆)韩元(9.98亿美元)，获取东洋人寿的控股权。
东洋人寿在提交给监管机构的文件中称，安邦这次将从三位独立投资者手中购入东洋人寿总计63%的股权，每股支付16,700韩元。安邦计划从韩国私募股权投资公司Vogo Investment那里购得57.5%的东洋人寿股份，另外还将购入两位少数股东持有的股票。安邦目前正积极开展并购活动。
无法立即联系到安邦人员对此事发表官方评论。
据熟悉内情的一位消息人士透露，一旦该交易获得韩国监管者的批准，安邦还将向出售方支付额外的339亿韩元。该人士未获授权与媒体谈论此事，因此没有具名。
消息人士在周二稍早对路透表示，这些股权的卖方和买方预计都将在2月底以前向中国和韩国监管机构提请批准，希望能够在5月末或6月完成交易。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
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