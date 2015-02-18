（更正）中国安邦保险斥资10亿美元收购韩国东洋人寿控股权

(更正：第四段所述金额应为“339亿韩元”；新增东洋人寿官方声明和交易细节)

路透首尔2月17日 - 韩国第八大人寿保险公司东洋人寿(082640.KS)周二表示，中国安邦保险集团同意斥资1.13万亿(兆)韩元(9.98亿美元)，获取东洋人寿的控股权。

东洋人寿在提交给监管机构的文件中称，安邦这次将从三位独立投资者手中购入东洋人寿总计63%的股权，每股支付16,700韩元。安邦计划从韩国私募股权投资公司Vogo Investment那里购得57.5%的东洋人寿股份，另外还将购入两位少数股东持有的股票。安邦目前正积极开展并购活动。

无法立即联系到安邦人员对此事发表官方评论。

据熟悉内情的一位消息人士透露，一旦该交易获得韩国监管者的批准，安邦还将向出售方支付额外的339亿韩元。该人士未获授权与媒体谈论此事，因此没有具名。

消息人士在周二稍早对路透表示，这些股权的卖方和买方预计都将在2月底以前向中国和韩国监管机构提请批准，希望能够在5月末或6月完成交易。(完)

(编译 高琦 审校 王兴亚)

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