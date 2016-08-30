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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 14:05 BJT

中国安邦申请监管机构批准收购安联旗下韩国部门--报道

路透首尔8月30日 - 韩联社周二报道称，中国安邦保险集团已向监管机构申请以300万美元收购德国保险商安联(ALVG.DE)旗下的韩国业务。

韩联社援引韩国金融服务委员会(FSC)称，安邦8月25日请求该委员会评估，安邦是否满足条件，可以成为该部门的最大股东。

未能立即联系到金融服务委员会的发言人置评。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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