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中国财经 | 2016年 8月 24日 星期三 09:14 BJT

安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市--消息人士

路透香港8月23日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，中国安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市，并已邀请投行在几周内提出方案竞争顾问授权。

消息人士称，安邦尚未给这次计划中的首次公开发行(IPO)设定时间表。目前无法获得其它相关细节。

安邦的一名外部发言人士拒绝评论其IPO计划。消息人士拒绝透露身份，因为信息尚未公开。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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