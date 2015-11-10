中国安邦保险以15.9亿美元收购美国信保人寿保险--新华网

路透11月10日 - 新华网周四报道，中国安邦保险集团以15.9亿美元的价格，收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)，为中国企业首次收购美国人寿保险公司。

安邦保险称，每股收购价格为26.8美元。此次收购是服务于国内客户走出去的金融需要，也是服务于国际客户进入中国市场的需要。公司将致力于两家公司长期稳定合作，发掘更多协同效益。

未来安邦保险集团还将继续在全球范围内寻找合适的投资机会，按照既定的全球化战略，搭建更为完善的网络体系，逐步整合全球资源，为全球客户提供优质的综合金融服务。

安邦此次收购还需获得美国监管机构批准，预计会在明年第二季度完成。 信保人寿保险公司成立于1959年，2013年12月在纽约证券交易所上市，拥有50个州的保险销售牌照，主要为客户提供年金和寿险服务，公司2014年的固定年金市场占有率位居全美第六。

公司介绍显示，安邦保险是中国保险行业综合性集团公司之一，拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪等多种业务，总资产规模达8,000亿元人民币。

安邦保险集团近年频频出手并购，收购对象遍布境内境外。公司目前拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪、银行等多种业务，总资产规模达8,000亿元。

Fidelity & Guarantee Life股价最新收报25.79美元。(完)