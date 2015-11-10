中国安邦保险以15.9亿美元收购美国信保人寿保险--新华网

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透11月10日 - 新华网周四报道，中国安邦保险集团以15.9亿美元的价格，收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)，为中国企业首次收购美国人寿保险公司。
安邦保险称，每股收购价格为26.8美元。此次收购是服务于国内客户走出去的金融需要，也是服务于国际客户进入中国市场的需要。公司将致力于两家公司长期稳定合作，发掘更多协同效益。
未来安邦保险集团还将继续在全球范围内寻找合适的投资机会，按照既定的全球化战略，搭建更为完善的网络体系，逐步整合全球资源，为全球客户提供优质的综合金融服务。
安邦此次收购还需获得美国监管机构批准，预计会在明年第二季度完成。 信保人寿保险公司成立于1959年，2013年12月在纽约证券交易所上市，拥有50个州的保险销售牌照，主要为客户提供年金和寿险服务，公司2014年的固定年金市场占有率位居全美第六。
公司介绍显示，安邦保险是中国保险行业综合性集团公司之一，拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪等多种业务，总资产规模达8,000亿元人民币。
安邦保险集团近年频频出手并购，收购对象遍布境内境外。公司目前拥有财险、寿险、健康险、资产管理、保险销售、保险经纪、银行等多种业务，总资产规模达8,000亿元。
Fidelity & Guarantee Life股价最新收报25.79美元。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)