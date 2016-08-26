市场热谈：安邦保险拟明年香港上市 IPO将揭开背后支持者的神秘面纱

路透香港8月26日 - 中国第二大寿险业者--安邦保险集团计划明年在香港进行首次公开发行(IPO)。对于希望了解安邦背后神秘支持者的投资人和银行人士，这次IPO应当能给出一些答案。

安邦的持续海外并购、迅速融资以及不透明的股东结构不禁让人对其交易的不凡能力产生疑问。4月，安邦放弃以140亿美元收购喜达屋酒店及度假村(Starwood)HOT.N，当时这笔交易曾博尽眼球。

对于像安邦这样资产达3,000亿美元、拥有纽约华尔道夫-阿斯托里亚酒店这样资产的公司，其董事长吴小晖以及其他高管却非常低调。公司董事很少出现在公众的视野或接受媒体采访。

这种经营上的隐秘以及有限的财务披露使得一些外资银行在将安邦纳为客户时不得不三思而后行。据直接了解情况的人士称，一些银行的合规部门感觉，对于安邦，他们无法通过严格的“了解你的客户”的测试。

不过，随着安邦IPO计划的成型，这些都将发生改变。一些银行人士估计安邦IPO可能融资50-70亿美元。

按照香港上市规则，安邦将必须披露股权结构、子公司和近几年财务状况变化方面的信息。安邦的资产收购规模估计达150亿美元，使得信息披露进程变得更加复杂化。

上市公司还必须对他们准备如何使用IPO所筹资金进行详细说明，并且要对此负责。

银行家及分析师称，投资者会对任何上市文件中的“风险因素”部分感兴趣，并想了解管理层对业务及未来战略的看法。

“如果你面对的是大型金融集团，涉及包括酒店投资在内的多种业务，财务披露实际上相当重要，并且这需要银行和会计师进行大量的工作，”曾在瑞银和野村工作过的Philippe Espinasse说。

安邦应路透请求对本文作出回应称，其海外并购经过各种监管机构的审查并获得了批准。“安邦实施并完全遵守所有公司治理和内部合规程序，并与顶级金融顾问进行合作，”该公司称。

**银行人士望分一杯羹**

银行家和投资者也将热衷于进一步了解安邦股权情况等。

安邦成立于2004年，起初是一家汽车保险公司，现已成长为中国第二大寿险公司，占有10%的市场份额，保费收入高达340亿美元。

知情人士透露，该公司已聘请10余家投资银行安排IPO事宜，其中包括九家外资银行。

一名知情人士表示，由于深信香港的上市规则将迫使安邦披露以前保密的信息，而且该笔IPO可能带来2亿美元咨询费用，受此吸引，料将有更多外资银行有意加入。

据汤森路透的评估和Freeman & Co的估算，只有四家外资银行--Evercore Partners、德意志银行(DBKGn.DE)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和瑞银(UBSG.S)--为安邦的并购交易提供过咨询，咨询费略超2,000万美元；但另一消息人士称，美国银行(BAC.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、高盛(GS.N)、野村控股(8604.T)和PJT Partners(PJT.N)也与安邦合作过。

知情人士称，对于渴望交易的投行而言，安邦或可证明是个有价值的客户，因通过IPO筹得的资金将为其提供进行更多交易的资本。

“如果有人说他们不想参与这笔交易，他们或许在撒谎，”一名香港的从事股权资本业务的银行家说道，其所在公司受邀参与安邦的IPO，还称合规官员会找到批准该IPO的理由。

“如果这是一笔一亿美元或五亿美元的交易，那么你肯定会想出诸多要参与其中的理由。”(完)