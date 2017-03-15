安邦保险否认投资特朗普女婿家族所有的一处房地产

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透纽约3月14日 - 中国安邦保险集团称，并未投资美国总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)家族所有的一栋曼哈顿办公大楼。
彭博报导指称，安邦保险集团是一笔40亿美元交易中的一家可能投资者。根据一份为吸引更多投资者而发出的传阅协议拷贝，该笔交易购买的标的为纽约第五大道666号的41层大楼。
安邦一位发言人周二在声明稿中称，有关安邦投资第五大道666号的信息不实，安邦并未投资这笔交易。
库什纳公司2006年以18亿美元买下该大楼，当时创下曼哈顿单一建筑的最高价纪录。
“库什纳公司正就第五大道666号大楼事宜进行积极讨论，尚未定案。”库什纳公司一发言人周二称。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。