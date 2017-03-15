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中国财经 | 2017年 3月 15日 星期三 08:52 BJT

安邦保险否认投资特朗普女婿家族所有的一处房地产

路透纽约3月14日 - 中国安邦保险集团称，并未投资美国总统特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)家族所有的一栋曼哈顿办公大楼。

彭博报导指称，安邦保险集团是一笔40亿美元交易中的一家可能投资者。根据一份为吸引更多投资者而发出的传阅协议拷贝，该笔交易购买的标的为纽约第五大道666号的41层大楼。

安邦一位发言人周二在声明稿中称，有关安邦投资第五大道666号的信息不实，安邦并未投资这笔交易。

库什纳公司2006年以18亿美元买下该大楼，当时创下曼哈顿单一建筑的最高价纪录。

“库什纳公司正就第五大道666号大楼事宜进行积极讨论，尚未定案。”库什纳公司一发言人周二称。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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