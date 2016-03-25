安邦回应媒体质疑 称今年海外投资额度有充足空间--报载

路透上海3月25日 - 近期，中国安邦保险集团牵头的联合体斥资约130亿美元竞购喜达屋酒店集团HOT.N，有媒体质疑安邦保险境外投资是否已碰触相关监管比例，导致交易难以完成。对此该集团回应称，其投资行为遵循保监会等相关监管规定，且今年可进行的海外投资额度尚有充足空间。

中国证券报周五引述安邦人士表示，安邦保险海外投资步伐不断加快，这一系列动作的背后是该集团明确的全球扩张战略，其核心是谨慎的分析判断以及长期价值投资理念。

安邦保险集团董事长吴小晖周四在一会议上表示，安邦保险全球发展态势良好，所有投资项目均实现丰厚盈利。这显示出中国企业已经从简单的劳动密集型产品输出，升级到资本与管理输出，达到一个新的阶段。

保监会2014年2月发布的《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》提出，为防范系统性风险，针对保险公司配置大类资产制定保险资金运用上限比例。其中，境外投资余额，合计不高于本公司上季末总资产的15%。

安邦保险集团网站信息显示，其总资产规模超过1.9万亿元人民币。前述安邦保险人士透露，仅安邦人寿一家子公司，总资产就超过万亿元，“资产的增长主要来源于全球寿险保费的增长，安邦有着资产配资卓越能力，有着强劲的境内外投资后劲。”

财新网周二报导引述权威人士称，中国保监会对安邦近期两笔海外并购持明确不支持态度，理由之一指，安邦的境外投资已经碰触了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。

安邦保险集团3月接连有两笔大型海外并购交易曝光，包括以65亿美元从美国黑石基金手中接盘策略酒店集团（Strategic Hotels & Resorts）；以及安邦与美国私募股权基金J.C. Flowers & Co和春华资本组成财团，与万豪(MAR.O)竞购喜达屋，安邦财团最新报价为132亿美元。（完）