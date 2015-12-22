安邦人寿周五将发行150亿元资本补充债券 期限10年

路透上海12月22日 - 近期在资本市场频频举牌增持的中国安邦保险集团近期拟在银行间市场启动融资，其下属安邦人寿保险股份有限公司周二公告称，将于周五(25日)簿记建档发行150亿元人民币资本补充债券，期限10年，第五年末附有条件的发行人赎回权。

此外，今日还有三家险企——幸福人寿、天安人寿和平安人寿公布资本补充债券发行公告，计划发行规模依次为30亿元、20亿元和50亿元；据此计算，上述四家公司合计拟发债规模达到250亿元。中国债券信息网统计数据显示，截至目前2015年已发行保险公司金融债共计321亿元，均为资本补充债券。

此次安邦人寿发行的上述债券发行期为12月25日至29日，自12月29日开始起息。在确保本期债券赎回后偿付能力充足率不低于100%的情况下，发行人可以在第五年末全部或部分赎回债券。

安邦人寿该期债券的簿记管理人、牵头主承销商为中信建投证券，联席主承销商为建设银行(601939.SS)(0939.HK)。大公国际资信评估有限公司及中债资信评估有限责任公司对发行人主体信用评级均为AAA，对本期债券的信用评级分别为AA+和AAA。

募集说明书显示，截至2015年9月30日，安邦人寿资产总额为8,256.74亿元，负债总额7,589.21亿元。其中，以公允价值计量且期变动计入当期损益的金融资产为3,731.85亿元，较2014年末的670.63亿元大幅攀升。

据路透不完全统计，今年12月以来，安邦保险集团在A股市场就陆续举牌增持了金风科技(002202.SZ)、万科(000002.SZ)(2202.HK)和同仁堂(600085.SS)股票，并斥资近32.6亿港元增持远洋地产(3377.HK)H股，持股增至近三成，取代中国人寿(2628.HK)(601628.SS)成为该中国房地产商的最大股东。(完)

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