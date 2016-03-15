中国安邦挑战万豪国际 出价128亿美元竞购喜达屋

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透3月14日 - 中国安邦保险集团出价128亿美元现金，与美国酒店连锁营运商万豪国际(Marriott International)(MAR.O)竞购喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)HOT.N。此举再度凸显安邦是大举收购的中国企业之一。
周一发出的这项收购报价不具约束力。就在几天前，安邦保险集团同意斥资约65亿美元，从私募股权公司黑石集团(BX.N)手中收购Strategic Hotels & Resorts，这将是中国对美国不动产的最大一笔投资。
安邦去年完成以20亿美元收购纽约华尔道夫酒店，该交易受到美国外资审议委员会(CFIUS)的严格审查。美国总统奥巴马以前在访问纽约联合国总部时，经常下榻该酒店。
专家表示，虽然没有迹象显示安邦收购喜达屋会引发对潜在间谍行动的担忧，但该交易也可能遭到CFIUS的审视。例如，喜达屋旗下的W Hotel就在华盛顿特区中心地带，可以俯瞰美国财政部。但CFIUS对于个别酒店的疑虑，可以通过剥离资产或其它措施补救。
根据了解安邦计划的一位人士称，安邦打算保留喜达屋在美国的公司总部，并且不会裁员。
万豪国际表示，仍决意与喜达屋达成现金加股票交易，若能成功将缔造全球最大的酒店连锁企业。
喜达屋称，按照收到的万豪国际弃权书，喜达屋可以与安邦牵头财团展开协商。该弃权书将于3月18日到期。
万豪国际去年11月签署的协议对喜达屋的估值为每股67.22美元，低于安邦提出的每股76美元。喜达屋股价周一大幅收高7.8%至75.93美元；万豪国际(MAR.O)收升3.0%报70.93美元。
“安邦的无约束力出价让喜达屋股东难以抉择...”野村证券的分析师Harry Curtis在客户报告中写道。
Curtis认为，万豪国际可能会小幅优化出价条款，并最终胜出。
一名消息人士称，安邦牵头的财团中包括私募股权公司J.C. Flowers & Co和Primavera资本集团；这两家公司均未立即回应置评请求。(完)
(编译/审校 张涛/徐文焰/郑茵)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。