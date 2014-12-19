安邦保险大举增持民生银行和金融街 成民生银行第一大股东

路透上海12月19日 - 近期在A股市场频频举牌并购的安邦保险集团，再次引进市场关注。民生银行(600016.SS)(1988.HK)和金融街(000402.SZ)周四稍晚均刊登公告，安邦保险继续增持公司股份，安邦保险已一跃成为民生银行新的第一大股东。

民生银行公告显示，截止周三，安邦保险集团及其旗下公司共持有民生银行30.853亿股A股，占总股本的9.06%。而中国中小企业投资公司将其持有的3.19亿股民生银行A股表决权委托给安邦保险集团，因此安邦共拥有民生银行10%表决权，为公司第一大股东。

新希望投资和南方希望实业公司为一致行动人，截至周三，两者合计持有股份占比为6.67%，退居第二大股东。

金融街公告显示，安邦保险集团旗下安邦人寿通过积极型投资组合在二级市场上增持金融街5%股份（约1.49亿股），使其持股增至7.44%，再加上安邦保险集团旗下和谐健康保险的12.56%持股，安邦保险在金融街上的总持股比例达到20%，逼近目前第一大股东北京金融街投资（集团）公司26.89%的持股量。

11月底，安邦保险第一次举牌，宣布其持有民生银行5%股份。在这一个月不到时间内，安邦保险又增持了约13.65亿股民生银行，以近期平均价8元估算，安邦保险投入了逾100亿元用于增持。

除民生银行和金融街外，安邦保险方面还持有金地集团(600383.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等上市公司的大宗股份。此外，安邦保险近期还以19.5亿美元自希尔顿酒店集团(HLT.N)购得纽约华尔道夫酒店，还收购了比利时百年保险公司FIDEA和比利时德尔塔·劳埃德银行。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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