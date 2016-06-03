中国安邦计划重新申请收购美国信保人寿--南华早报

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月3日 - 据香港南华早报周五报道，中国安邦保险集团继本周稍早撤回收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)的计划后，将再次尝试收购信保人寿。
美国纽约金融服务监管当局周二表示，中国安邦保险集团未能提供当局审核交易所要求的资料后，已撤回申请收购美国信保人寿的计划。
该监管当局称，如果安邦集团提供必要的信息，则可再度提交申请。
报道援引知情人士的话称，安邦保险集团将向纽约监管当局再度提交“重新整理的收购申请”。
“安邦保险集团将继续与信保人寿合作完成交易，”报道援引该人士的话称，但未详述。
安邦保险集团未立即回应路透记者请其发表评论的请求。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。