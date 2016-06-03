中国安邦计划重新申请收购美国信保人寿--南华早报

路透香港6月3日 - 据香港南华早报周五报道，中国安邦保险集团继本周稍早撤回收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)的计划后，将再次尝试收购信保人寿。

美国纽约金融服务监管当局周二表示，中国安邦保险集团未能提供当局审核交易所要求的资料后，已撤回申请收购美国信保人寿的计划。

该监管当局称，如果安邦集团提供必要的信息，则可再度提交申请。

报道援引知情人士的话称，安邦保险集团将向纽约监管当局再度提交“重新整理的收购申请”。

“安邦保险集团将继续与信保人寿合作完成交易，”报道援引该人士的话称，但未详述。

安邦保险集团未立即回应路透记者请其发表评论的请求。(完)