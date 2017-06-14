金融街等安邦重仓股早盘齐下跌 因安邦董事长不能履职

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月14日 - 中国金融街(000402.SZ)、金地集团(600383.SS)、东阿阿胶(000423.SZ)、中国建筑(601668.SS)等安邦保险集团的重仓股周三早盘跌幅均达2%左右，跑输大盘。此前安邦集团发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职。
开盘34分钟，金融街报11.7元，跌2.17%；金地集团报10.82元，跌2.08%；东阿阿胶报70.86元，跌1.9%；中国建筑报9.69元，跌2.12%。而同期上证综指.SSEC跌0.36%。
安邦保险集团周三早间发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。