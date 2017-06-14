版本:
中国
中国财经 | 2017年 6月 14日 星期三 10:34 BJT

金融街等安邦重仓股早盘齐下跌 因安邦董事长不能履职

路透上海6月14日 - 中国金融街(000402.SZ)、金地集团(600383.SS)、东阿阿胶(000423.SZ)、中国建筑(601668.SS)等安邦保险集团的重仓股周三早盘跌幅均达2%左右，跑输大盘。此前安邦集团发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职。

开盘34分钟，金融街报11.7元，跌2.17%；金地集团报10.82元，跌2.08%；东阿阿胶报70.86元，跌1.9%；中国建筑报9.69元，跌2.12%。而同期上证综指.SSEC跌0.36%。

安邦保险集团周三早间发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐