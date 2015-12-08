安邦保险持有金风科技1.37亿股 首次达到总股本5%

路透上海12月8日 - 在并购市场风头正劲的安邦集团再次出手，中国新疆金风科技股份有限公司(002202.SZ)周二公告，安邦保险集团通过旗下三家公司，共计持有其1.37亿股股份，首次达到公司总股本的5%。

公告显示，截至周一(7日)，和谐健康保险、安邦养老保险和安邦人寿保险三家公司，分别通过不同投资账户，购入金风科技普通股股票，对应占比分别为4.11%、0.87%和0.02%。

安邦保险集团为和谐保险、安邦养老、安邦人寿的主要股东，持有三家公司的股份占比依次为98.31%、99.99%和99.98%。

此前安邦保险在境内外多次出手收购，国家涵盖美国、加拿大、葡萄牙和日本等。最新的消息为香港上市的房地产商--远洋地产(3377.HK)周一晚公告，中国安邦保险已成为其第二大股东，持股约20.5%。

金风科技周二收报16.63元人民币，最近一个月累计上涨5.88%。(完)

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